Neues Payback-Geheimnis: Alle Punktesammler sollten es kennen

In den neuen AGB von Payback versteckt sich eine Möglichkeit, die kaum ein Nutzer bemerkt haben dürfte. Bald soll es demnach ein gemeinsames Punktekonto geben. Vor allem für Familien könnte das Vorteile bringen.

Payback: Gemeinsames Punktekonto kommt

Große Neuigkeiten für alle Payback-Nutzer: Voraussichtlich ab Januar 2025 wird es möglich sein, Punkte nicht nur einzeln, sondern gemeinsam auf einem zentralen Konto zu sammeln. Damit könnte das Bonusprogramm für viele attraktiver und effizienter werden.

Payback selbst hat diese Funktion noch nicht angekündigt. Sie taucht aber bereits in den aktualisierten Payback-Teilnahmebedingungen auf, über die die Nutzer in den letzten Tagen per E-Mail informiert wurden (Quelle: Frankfurtflyer.de).

Offenbar soll das gemeinsame Punktekonto so gestaltet werden, dass Nutzer nicht mehr nur für sich selbst Punkte sammeln können. Stattdessen erlaubt die Funktion wohl, dass mehrere Nutzer ihre Konten zusammenlegen. Punkte können dann gemeinsam gesammelt und eingelöst werden. Im Vergleich zur bisherigen Lösung wäre das flexibler, da die Zusammenlegung von Konten nicht mehr zum Erlöschen der anderen Konten führen würde.

Jeder Kontoinhaber könnte nicht nur Punkte sammeln, sondern auch selbst über deren Einlösung entscheiden. Das hat den Vorteil, dass man nicht mehr auf die Punkte einzelner Konten angewiesen ist, sondern auf einen größeren Pool zurückgreifen kann. Nutzer sollten jedoch darauf achten, wen sie in den Pool aufnehmen. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt und können ihrerseits neue Teilnehmer einladen.

Payback: Gemeinsam Punkte sammeln

Die Einführung eines gemeinsamen Punktekontos bei Payback ist eine interessante Weiterentwicklung des in Deutschland bereits millionenfach genutzten Bonusprogramms. Wie das System letztlich in der Praxis funktioniert, wird Payback hoffentlich bald selbst zeigen.

Das solltet ihr über Payback Pay wissen:

Payback Pay – die neue Payback-App

