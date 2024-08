Punkte sammeln bei Ikea: So funktioniert das neue Treueprogramm

Ikea-Kunden können beim Möbelkauf mehr als nur neue Einrichtungsgegenstände ergattern: Mit dem neu eingeführten Treueprogramm bietet Ikea die Möglichkeit, beim Einkauf Punkte zu sammeln. Für 5 Euro Umsatz gibt es einen Punkt.

Ikea startet Punkteprogramm: Treue zahlt sich aus

Bei der Kundenbindung schlägt Ikea eine neue Richtung ein: Mit dem neuen Treueprogramm, das ab dem 4. September für alle Ikea-Family-Mitglieder zugänglich ist, werden Einkäufe und Interaktionen in der Ikea-Family-App belohnt. Für jeden ausgegebenen Betrag von 5 Euro gibt es einen Punkt (Quelle: Ikea).



Diese Punkte können später gegen verschiedene Prämien eingetauscht werden, darunter kostenloses Frühstück oder Einkaufsgutscheine. Das Programm belohnt auch Aktivitäten wie das Einloggen ins Profil oder die Teilnahme an Ikea-Events. Selbst das Anlegen von Merkzetteln will Ikea belohnen. Wichtig: Die gesammelten Punkte werden in der App gegen Coupons eingetauscht. Diese haben dann aber nur eine recht kurze Gültigkeit von 30 Tagen.

Wie bei anderen Bonusprogrammen kann es auch hier eine datenschutzrechtliche Kehrseite geben. Mit der Teilnahme geben Kunden oft unbewusst detaillierte Einblicke in ihr Privatleben. Standorte, Einkaufszeiten und Produktauswahl werden von den Apps gespeichert und können für gezielte Werbung genutzt werden.

Ikea-App erhält großes Update

Die Ikea-App selbst steht vor einem umfassenden Relaunch. In den kommenden Monaten wird die App schrittweise mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet, die das Einkaufserlebnis verbessern sollen. Nutzer können sich auf eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche freuen. Diese präsentiert sich nicht nur in einem moderneren Design, sondern liefert auch mehr Inspirationen und Ideen für die Wohnungseinrichtung. Zudem werden die Inhalte künftig stärker personalisiert.



