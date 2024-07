Anruf von 015226938252 – miese Masche mit Gewinnversprechen

Die Betrüger hinter der Nummer 015226938252 rufen angeblich wegen eines Gewinnspiels namhafter Marken wie Lenor oder Barilla an. Schon nach kurzer Zeit wird jedoch klar, dass ihr nicht wirklich gewonnen habt und vielleicht sogar noch verliert.

Dass die Handynummer 015226938252 eine Fälschung ist, wird spätestens klar, wenn ihr im Hintergrund ein Callcenter hört. Diese Technik des Rufnummern-Betrugs nennt sich Call-ID-Spoofing. Damit wollen sich die Täter nicht nur verstecken, sondern sie versuchen in so einem Fall auch, das normale Misstrauen unbekannten Nummern gegenüber zu unterwandern, weil die meisten Menschen eine Handynummer für harmlos halten.

Was steckt hinter dem Anruf durch die Nummer 015226938252?

Die Anrufer geben beispielsweise an, im Auftrag von Barilla, Ikea oder Lenor anzurufen, weil ihr bei einem Gewinnspiel dieser Marken etwas gewonnen habt.

Sie kennen bereits einige eurer Daten und wollen diese „abgleichen“, damit der angebliche Gewinn auch bei der richtigen Person landet. Dazu stellen sie euch Fragen so, dass ihr nur mit Ja antworten könnt. Etwa in der Art „Spreche ich mit XYZ?“.

Diese Methode wird in der Regel von Betrügern angewendet, wenn sie das Gespräch aufnehmen und eure Antworten zu einer gefälschten Vertragszustimmung zusammenschneiden wollen.

Nachdem sie eure Daten bestätigt haben, verlangen sie eure Kontonummer – um den angeblichen Gewinn überweisen zu können.

Dann rücken sie mit ihrem eigentlichen Anliegen heraus: Ihr habt nämlich noch gar nicht wirklich gewonnen, sondern lediglich die „Chance auf den Hauptgewinn“.

Um eure Chancen zu erhöhen, sollt ihr ein Zeitschriften-Abo abschließen. Wenn ihr das nicht tut, sind eure Gewinnchancen verschwindend gering.

Die Anrufe erfolgen häufig und teilweise in kurzen Abständen.

Wenn ihr genauer nachfragt, von welcher Firma sie sind oder euch weigert, die Daten herauszugeben, werden sie beleidigend und legen auf.

Bei dieser Masche habt ihr sehr schnell ein unerwünschtes Abo am Hals, das ihr mindestens 1 Jahr zahlen müsst. Wenn ihr euch dagegen wehren wollt, argumentieren sie mit einer angeblich aufgenommenen Zustimmung. In so einem Fall solltet ihr eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen, wie sie etwa YourExpert bietet. Solche Bandaufnahmen sind nämlich schon lange nicht mehr beweiskräftig, aber das könnt ihr alleine nicht durchsetzen.

Nummern wie die 015226938252 blockieren

Wenn ihr bei Android und iPhone so eine Telefonnummer sperren möchtet, seht euch dazu unsere Videoanleitung an:

Ihr könnt die Nummer im Festnetz blockieren, wenn ihr das „Telefoniecenter“ der Telekom startet und sie dort auf die schwarze Liste setzt.

Ihr könnt so eine Nummer auch in der Fritzbox für immer sperren. Setzt sie dazu in den Einstellungen auf die Blockliste.

