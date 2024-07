Anruf von 015226938208: Die Nummer müsst ihr sofort blockieren

Mit der Fake-Handynummer 015226938208 werden derzeit täglich Tausende Personen angerufen, um mit Druck und Lügen in dubiose Verträge gedrängt zu werden. Die Anrufer agieren sehr aggressiv und sind extrem hartnäckig.

Anzeige

Zwar wird die Nummer 015226938208 angezeigt, aber im Lauf des Gesprächs wird schnell klar, dass ein Callcenter dahintersteckt. Diese Art der Rufnummernfälschung nennt sich „Call-ID-Spoofing„.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Anruf von 015226938208: Wie arbeiten die Betrüger?

Ihr könnt die Nummer 015226938208 zurückrufen, bekommt dann aber nur zu hören, dass der Teilnehmer derzeit nicht erreichbar ist.

In solchen Fällen lassen die Betrüger durch Strohmänner SIMs bestellen, die sie aktivieren, die Mailbox ausschalten und dann beiseitelegen.

Alle Anrufe erfolgen dann über die gefälschte Nummer aus einem Callcenter – das sich häufig sogar im Ausland befindet.

Die Anrufer geben sich als euer Stromanbieter aus, ohne dessen Namen zu nennen. Den kennen sie nämlich – im Gegensatz zu euren persönlichen Daten – nicht.

Sie tun alles, um an eure Zählernummer und Kontodaten zu kommen. Dazu erzählen sie beispielsweise, dass ein Datenabgleich erfolgen muss, weil ansonsten die Strompreisbindung nicht garantiert werden könne.

Mit diesen Daten können sie dann in eurem Namen einen neuen Stromvertrag abschließen und dafür hohe Provisionen kassieren.

Wenn ihr zu viele Fragen stellt, legen die Anrufer auf. Gebt ihr nicht die gewünschten Antworten, versuchen sie es zuerst mit Druck („Ihr Strompreis wird sonst deutlich steigen!„), bevor sie beleidigend werden und auflegen.

Anzeige

Telefonnummer 015226938208 blockieren

Unser Video zeigt euch, wie ihr diese Nummer bei Android und iPhone blockieren könnt.

Anzeige

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Wenn ihr eine Telefonnummer im Telekom-Festnetz sperren möchtet, geht das im „Telefoniecenter“: Loggt euch dort online ein und tragt die Nummer in die schwarze Liste ein.

Das geht auch, wenn ihr eine Nummer in der Fritzbox blockieren wollt. In den Einstellungen des Routers findet ihr eine Sperrliste, in die ihr Nummern eintragt, die euch nicht mehr anrufen dürfen

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.