Ist die Nummer 08971676000 wirklich von O2?

Die Münchener Telefonnummer 08971676000 wird seit vielen Jahren in einschlägigen Foren erfragt oder gleich als Telefonterror gemeldet. Angeblich gehört sie zu O2, doch viele zweifeln daran. Vor allem in letzter Zeit häufen sich Anrufe dieser Nummer, bei denen dann niemand in der Leitung ist. Was ist davon zu halten?

Ähnlich wie die Handynummern 017688854940 und 017688854941 melden sich die Anrufer unter der 08971676000 als O2-Mitarbeiter. Wie ein Moderator der O2-Community bestätigte, gehört diese Nummer wirklich zu diesem Mobilfunkprovider.

Was steckt hinter den Anrufen von 08971676000?

Die Anrufe erfolgen teilweise mehrfach über den Tag verteilt.

In vielen Fällen kommt kein Gespräch zustande – wenn ihr abnehmt, ist nichts zu hören und niemand meldet sich. Das liegt vermutlich daran, dass ein Wählcomputer gleichzeitig mehrere Anrufe durchführt und den Mitarbeiter dann nur mit dem ersten erreichten Anschluss verbindet.

In den anderen Fällen melden sich höfliche Callcenter-Mitarbeiter als Angestellte von O2.

Diese Nummer wird offenbar als „Sammelnummer“ für verschiedene Abteilungen des Providers genutzt. Die Anrufer wollen zum Beispiel eure Kundendaten abgleichen oder es dreht sich um eine „Kundenrückgewinnung“, nachdem ihr gekündigt habt.

Wenn ihr eure Daten nicht nennen möchtet, erklären sie euch höflich, dass ihr das auch in der O2-App oder im Kundenportal durchführen könnt.

Prinzipiell seid ihr nicht verpflichtet, solche Anrufe anzunehmen oder dabei Fragen zu beantworten. Allerdings müsst ihr O2 jede Adress- oder Kontoänderung mitteilen. Im Kundenportal gibt es auch die Möglichkeit, einer Kontaktaufnahme zu Werbezwecken zu widersprechen. Danach dürfen sie euch auch zur Vertragsverlängerung nicht kontaktieren.

Sollte man die Nummer 08971676000 blockieren?

Es gibt eigentlich so gut wie keine Situation, in der euch euer Mobilfunkanbieter anrufen muss, ohne dass ihr den Anruf angefordert habt. Ihr könnt davon ausgehen, dass der Provider dann etwas von euch will, das euch nicht interessiert. Es spricht also nichts dagegen, so eine Nummer zu blockieren. Ihr müsst lediglich daran denken, sie wieder freizugeben, wenn ihr mal einen Rückruf anfordert!

Im Handy – und da werden sie euch in der Regel anrufen – könnt ihr das in wenigen Schritten erledigen. Unser Video zeigt euch, wie ihr bei Android oder iPhone eine Telefonnummer blockiert.

