Bald auf der Switch? Nintendo-Konsole steht große Überraschung bevor

Rockstar Games baut seinen Abonnementdienst GTA+ scheinbar immer weiter aus und wenn ein Leak stimmt, macht das Studio auch vor der Nintendo Switch nicht Halt.

GTA+ bald auf der Switch verfügbar?

Rockstars Service, der seit 2022 online ist, bietet Mitgliedern Zugang zu einer Auswahl von Rockstar-Titeln. GTA Online-Spieler profitieren zusätzlich von mehr Geld, Autos, Kosmetika und exklusiven Events. Vor wenigen Monaten erhöhte das Studio heimlich den Preis des Abos und überraschte die Nutzer kurz darauf mit der Implementierung von Red Dead Redemption und Undead Nightmare.

Switch-Nutzer könnten bald eine große Überraschung erleben. Obwohl Nintendo mit Switch Online einen eigenen Abonnementdienst für die Konsole hat, könnte laut dem Social-Media-Nutzer und Leaker Tez2 GTA+ als weiterer Service hinzukommen.

Tez2 bemerkte, dass die Liste der Plattformen auf Rockstars GTA+-Website aktualisiert wurde und kurzfristig auch die Nintendo Switch umfasste, obwohl dies bisher nicht offiziell bestätigt wurde.

Rockstar Games hat die Plattformliste für die in GTA+ enthaltenen Spiele aktualisiert, um die Nintendo Switch einzuschließen, auch wenn es derzeit nicht auf der Website verwendet wird. Rockstar könnte diese Spiele bald auf der Switch aktualisieren, damit sie mit einem GTA+-Abonnement kostenlos spielbar sind, so Tez2.

Wie wahrscheinlich ist diese Implementierung?

Zu den Spielen, die auf der Switch verfügbar sind, gehören Titel wie Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, L.A. Noire und Red Dead Redemption. GTA 5 ist jedoch nie für die Nintendo Switch erschienen, was bedeutet, dass die GTA-Online-Vorteile hier nicht einmal greifen würden. Eine Implementierung ist zwar trotzdem nicht ausgeschlossen, es gibt jedoch bisher kein offizielles Statement dazu.

