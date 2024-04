GTA+: Rockstar dreht heimlich an der Abo-Preisschraube

Rockstar Games hat den Preis ihres Mitgliedschaftsprogramms GTA+ klammheimlich deutlich erhöht. Möchtet ihr den Service künftig nutzen, zahlt ihr jetzt gleich 40 Prozent mehr.

GTA+ ist jetzt teurer

Mit GTA+ startete Rockstar Games im März 2022 ihr Mitgliedschaftsprogramm exklusiv für GTA Online auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Beworben wird der Service mit einer Reihe wertvoller Vorteile. Diese enthalten einige Boni für GTA Online, aber auch Zugriff auf weitere Spiele, wie beispielsweise Read Dead Redemption und die DLC-Erweiterung Undead Nightmare. In diesem Jahr sollen außerdem Bully und LA Noire aufgenommen werden.

Ursprünglich bot der Entwickler und Publisher das Abonnement für 5,99 Euro im Monat an, doch der Preis wurde mittlerweile auf 7,99 Euro erhöht. Diese Änderung wird erst bei der Anmeldung für den Service auf der entsprechenden Plattform kommuniziert. Ob die Preiserhöhung und das Fehlen vorheriger Benachrichtigung seitens Rockstar Games eine gute Entscheidung waren, bleibt unklar. Schon bei einem niedrigeren Preis von 5,99 Euro im Monat zweifelten Fans an der Wertigkeit des Abonnements, was dazu führte, dass viele sich dagegen entschieden.

Übrigens: Am 2. April kündigte Rockstar Games an, von April bis August 2024 monatlich zusätzlich 1.000.000 GTA$ zu den obligatorischen 500.000 GTA$ zu zahlen (Quelle: Rockstar).

Fans warten auf GTA 6. Switch-Spieler werden aber wohl leer ausgehen:

Noch nichts Neues zu GTA 6:

Fans warten gespannt auf GTA 6 und vor allem auf das Release-Datum, das bisher noch nicht bekannt ist. Auf der offiziellen Webseite von Rockstar Games heißt es lediglich: „Geplant für 2025 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.“ Bekannt ist aber, dass euch das neueste Spiel der Grand-Theft-Auto-Reihe nach Leonida führt (Quelle: Rockstar).

Der vor Monaten erschienene offizielle Trailer erlaubt einen ersten offiziellen Blick auf die Protagonisten:

