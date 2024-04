GTA+: Rockstar legt jetzt erst richtig los

Auch Rockstar bietet seit einiger Zeit ein eigenes Abo-Modell an. GTA+ ist aber nicht nur für Spieler von GTA Online relevant. Das Abo verwandelt sich immer mehr in eine waschechte Game-Pass-Alternative.

Eine monatliche Finanzspritze, kostenlose und exklusive Fahrzeuge, mehr Stellplätze in der Garage – das waren damals die Vorteile, über die sich Abonnenten von GTA+ freuen konnten. Inzwischen hat Rockstar jedoch ordentlich nachgelegt, sodass das Abo nicht mehr nur für GTA-Online-Spieler einen Blick wert ist.

Wer heute GTA+ abonniert, erhält unter anderem auf der Xbox und PlayStation Zugriff auf die Definitive Edition der GTA-Trilogie und kann sich auf seinem Smartphone kostenlos GTA: Liberty City Stories und Chinatown Wars herunterladen. Und seit Kurzem gibt’s für Abonnenten auch die überarbeitete Xbox- und PlayStation-Version von Red Dead Redemption und dem Stand-Alone-DLC Undead Nightmare.

Doch das scheint erst der Anfang zu sein, wie Rockstar in einem aktuellen Blogeintrag verkündet:

Vor Kurzem haben wir Red Dead Redemption – mit Zugang zu Undead Nightmare – in die hervorragende Bibliothek der in GTA+ enthaltenen Spiele aufgenommen, und Mitglieder können sich auf weitere Rockstar-Klassiker freuen, die noch in diesem Jahr verfügbar sein werden, darunter L.A. Noire und Bully.