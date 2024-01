Möchtegern-Cop in GTA Online hält sich für ganz schlau, bereut Betrug aber sofort

In dem RPG GTA Online geht es immer wieder verrückt her. So musste auch dieser Spieler am eigenen Leib erfahren, was Karma bedeutet.

Obwohl GTA V schon seit fast elf Jahren auf dem Videospielemarkt ist, ist es immer noch eines der gefragtesten Spiele überhaupt. Auch das dazugehörige Online-Rollenspiel GTA Online hat immer noch eine große Community an Spielern, die es regelmäßig spielen. Das Onlinespiel kann rund 100.000 aktive Spieler verbuchen. Die Möglichkeiten des Spiels scheinen fast unbegrenzt und man kann in der fiktiven Stadt Los Santos fast jeder sein, der man will. Ein Spieler wollte sich als Gesetzeshüter versuchen, fiel mit seinem Experiment aber mächtig auf die Nase.

Der Cop, der betrügen wollte

„I got INSTANT Karma“ („Ich bekam sofortiges Karma“) lautet der Titel des kurzen Videos von @HutchMF, welches er auf YouTube hochlud. Besser könnte man den Ablauf der Ereignisse wohl nicht zusammenfassen. HutchMF spielt als ein Polizist. Gerade hat er einen anderen Spieler aus dem Verkehr gezogen, weil dieser zu schnell gefahren ist. Der Spieler schlägt HutchMF einen Deal vor: wenn dieser ihn in einem Rennen zu Fuß schlagen kann, darf der Polizist ihm kein Ticket geben. HutchMF geht auf den Deal ein, hat jedoch einen Plan, den er auch sofort in die Tat umsetzt. Erst einmal trinkt er einen Milchshake, welcher ihn etwas schneller rennen lässt. Die beiden stellen sich nebeneinander und machen das entfernte Straßenschild als Ziel aus. Dann rennen die beiden los, doch hier kommt der Trick des Cops ins Spiel: er holt aus, schlägt dem anderen Spieler in den Rücken, was diesen zu Fall bringt. Der Cop rennt an ihm vorbei und gewinnt das Rennen. Siegessicher ruft HutchMF beim Gewinnen: „You never said, I couldn’t cheat!“ („Du hast nie gesagt, dass ich nicht schummeln darf!“).

So bekommt der Möchtegern-Cop sofortiges Karma

Doch HutchMF hat die Rechnung ohne den Spieler und seine Gewitztheit gemacht. Dieser steht nämlich auf, dreht um und steigt einfach prompt in den Polizeiwagen von HutchMF. Dieser kann nur noch zusehen, wie der Spieler mit seinem Auto davonfährt. Sofortiges Karma eben; Pech gehabt. Seht es im Video einfach selbst:

