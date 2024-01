Mega-Leak zu GTA Online: Das hatte Rockstar eigentlich geplant

GTA Online erfreut sich stets großer Beliebtheit unter Spielern, doch es scheint, dass das Spiel möglicherweise nicht so umfassend geplant war wie angenommen. Durch Leaks wurde bekannt, dass Rockstar Games ursprünglich mehrere Einzelspieler-Erweiterungen für GTA 5 vorgesehen hatte.

GTA 5: Mehrere Erweiterungen verworfen?

Seit 2015 wurde GTA Online mit zahlreichen Erweiterungen und DLCs wie 'Be My Valentine‘, 'Cunning Stunts‘, 'Smuggler's Run‘, 'The Diamond Casino & Resort‘, 'The Cayo Perico Heist‘, 'The Criminal Enterprises‘ und 'San Andreas Mercenaries‘ erweitert. Allerdings haben Leaks nun enthüllt, dass Rockstar Games ursprünglich geplante Einzelspieler-Erweiterungen für GTA 5 verworfen oder in Erweiterungen für GTA Online umgewandelt habe.

Diese Informationen sollen sowohl von Hackern stammen, die den Quellcode des Spiels durchforstet haben, als auch aus durchgesickerten E-Mails zwischen Top-Führungskräften von Rockstar. Diese E-Mails deuten auf Differenzen hin, wobei die Gründer des Unternehmens sich mehr auf Einzelspieler-Inhalte fokussieren wollten, während ein ehemaliger Präsident für die Konzentration auf den beliebten Live-Dienst GTA Online plädierte (GameRant).

Insgesamt soll es sich um acht gecancelte Einzelspieler-DLCs handeln:

SP Assassination Pack

SP Manhunt Pack

SP Norman Pack

Agent Trevor

Relationship Pack

Enterprise Pack

Prologue DLC

LibertyV DLC

Während diese Leaks Licht auf das werfen, was hätte sein können, ist es nach der Ankündigung von GTA 6 sehr wahrscheinlich, dass diese gecancelten oder umgewandelten DLCs für immer im Bereich der Spekulation bleiben werden.

Der offizielle Trailer kam bei den Fans sehr gut an:

Leaker machten auch vor GTA 6 nicht Halt

Die Spieleindustrie hat in letzter Zeit verschiedene Leaks erlebt, darunter den ersten und sehnlichst erwarteten Trailer zu GTA 6, was für Frust bei den Mitarbeitern sorgte, weil diese sich der kollektiven Erfahrung beraubt fühlten, die Live-Reaktion des Trailers mit dem Team zu sehen. Aber auch Millionen von Spielern waren nach dem Trailer enttäuscht.

Im Trailer gibt es irre Details, die wir euch nicht vorenthalten möchten:

