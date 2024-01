Klartext zu GTA 6: Das sagt Michael aus GTA 5 über die neue Heldin

Im Trailer für Grand Theft Auto 6 wird die Schurkin Lucia vorgestellt. Die Reihe hat damit erstmals seit dem Sprung in die dritte Dimension wieder eine spielbare weibliche Hauptfigur. Jetzt verrät der Schauspieler von Michael aus GTA 5, was er von der neuen Protagonistin hält.

Jetzt spricht Michael aus GTA 5 über GTA 6

Im Singleplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 habt ihr das Trio aus Michael, Franklin und Trevor verfolgt. Hinter den Helden mit fragwürdigem moralischen Kompass stehen echte Menschen, die den Figuren im Spiel ihre Stimmen und auch ihre Gesichtszüge leihen. Ned Luke, der Schauspieler von Michael, spricht im IGN-Interview jetzt über die nächste Generation: Lucia und Jason in GTA 6

Luke zeigt sich dabei besonders begeistert von Lucia. Im Trailer sehe sie bereits aus wie ein „Badass“. Der GTA-Star macht dabei auch deutlich, was er von den Leuten hält, die der Protagonistin allein deshalb keine Chance geben wollen, weil sie eine Frau ist:

„Im Trailer hat sie gut ausgesehen. Es gibt viele Clowns da draußen, die jetzt sagen, ‚Rockstar wird woke, Rockstar wird woke. Sie knicken gegenüber der Wokeness der Welt ein‘. Es gab schon weibliche Hauptfiguren in der Vergangenheit, aber nicht in so etwas Großem wie jetzt.“

Bereits vor dem Release von GTA 6 will Luke den aktuell noch unbekannten Schauspielern ein paar Tipps mit auf den Weg geben. So sollen sie ihren Moment im Rampenlicht genießen, egal, wie lange er dauert. Die Schauspieler (und auch Rockstar) sollten außerdem immer die Fans wertschätzen, da sie es sind, die Spiele wie GTA so populär machen. (Quelle: IGN).

Ned Luke ist stolz auf seine Rolle in GTA 5

Luke führt weiter aus, dass er sich stets darüber freut, wenn er in der Öffentlichkeit als Michael erkannt und angesprochen wird. Er empfiehlt die Fans immer mit Liebe und Freundlichkeit zu behandeln. Meistens würden die Fans dies auch wieder zurückgeben.

Aktuell sind noch viele Fragen zu GTA 6 offen. Selbst nach dem Release des Trailers hält sich Rockstar lieber bedeckt. Wenn ihr schon jetzt mehr zu Lucia wissen wollt, haben wir die wichtigsten Fakten und Gerüchte für euch zusammengetragen.