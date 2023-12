GTA 6 ist noch weit weg, aber Cosplayer zeigen schon jetzt ihre Liebe zum Spiel

Das heiß erwartete Videospiel GTA 6 wird zwar erst 2025 erscheinen, einige Cosplayer probieren sich jedoch jetzt schon an Nachbildungen der Charaktere.

GTA 6 Facts

Sehr lange haben die Spielerinnen und Spieler auf einen neuen Teil der berühmten Grand-Theft-Auto-Reihe gewartet. Während der Vorgänger GTA 5 im Jahr 2013 veröffentlicht wurde und 2018 erst einmal eine Fortsetzung zu Red Dead Redemption herauskam, durfte die Welt nach vielen Spekulationen nun endlich einen ersten Trailer sehen. In diesem fanden sich neben der Enthüllung des neuen Settings ebenso auch einige skurrile Figuren, welche talentierte Cosplayer direkt adaptierten. Einige dieser tollen und teils auch unfreiwilligen Kostüme stellen wir euch hier vor.



Die Grand-Theft-Auto-Reihe ist für ihre große Liebe zum Detail berühmt. Dass auch schon in den Trailer viel Liebe gesteckt wurde, zeigt unser Video.



5 irre Details im GTA 6 Trailer Abonniere uns

auf YouTube

GTA 6: Cosplayer bilden die Charaktere Lucia und Jason nach

Laut den bisher veröffentlichten Informationen rund um den offiziellen Trailer von GTA 6 werden die Hauptcharaktere des Videospiels Lucia und Jason sein, welche wir durch eine – an Bonny und Clyde erinnernde – Gangster-Geschichte begleiten. Da gerade Lucia schon jetzt ein ikonisches Charakterdesign bietet, nahm es sich die Nutzerin ItsAnnJoy auf Reddit zur Aufgabe, dieser Figur ein Cosplay zu spendieren:

Auch auf der diesjährigen Brazil Games Show waren zwei Fans jetzt schon motiviert, die Charaktere Jason und Lucia nachzubilden. Dies teilte der Account namens GTA 6 News auf X, ehemals Twitter. Auch wenn die beiden das echte Gangsterleben ausprobieren wollten, durften sie selbstverständlich nur mit nachgebildeten Schusswaffen auf das Gelände der Messe.

Onlyfans-Model wird zum Cosplayer der Schlamm-Frau aus GTA 6 Trailer

Wie viel Variation die Cosplayer in ihre Adaptionen stecken, könnt ihr an dem Beispiel der Schlamm-Frau aus dem Trailer bewundern. Auch wenn diese nur wenige Sekunden zu sehen ist, nahm sich das OnlyFans-Model PeachJars diese Figur zum Vorbild für ihre Verkleidung. Da die 27-Jährige auch in der Vergangenheit auf ihrem X-Account schon oft beliebte Charaktere von Videospielen adaptierte und eine gewisse Ähnlichkeit besteht, fiel ihr diese wahrscheinlich leicht.

Vermeintlicher Joker wird zum unfreiwilligen Cosplayer von GTA 6

Auch wenn diverse Cosplayer den aktuell großen Hype um GTA 6 feiern, wurde ein Mensch unfreiwillig in diesen hineingezogen. So fordert der vermeintlich echte Florida-Joker Lawrence Sullivan das Studio Rockstar Games nach einer Entschädigung von 2 Millionen US-Dollar, da er behauptet, dass diese sein Gesicht im Trailer verwendet hätten. Auch wenn der Mann schon eine gewisse Ähnlichkeit mit der – im Trailer gezeigten – Figur hat, dürfen wir hoffen, dass Rockstar Games sich eher den Joker des Batman-Universums zum Vorbild genommen hat.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.