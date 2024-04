Neue Xbox geleakt: Erste Bilder von Microsofts nächster Konsole aufgetaucht

Erste Bilder der neuen Version der Xbox Series X sind dank eines Leaks in Umlauf gebracht worden.

Digital Edition der Xbox Series X: Leak zeigt erste Bilder

Im Herbst 2023 gelangten interne Dokumente von Microsoft an die Öffentlichkeit, laut denen das Unternehmen plant, noch 2024 die Xbox Series S und die Series X neu aufzulegen. Vor allem die neue Version der Series X sorgte damals für Aufsehen. Denn die Konsole sollte kein Disc-Laufwerk mehr haben, dafür ein paar andere Vorteile bieten – darunter eine größere interne SSD und eine geringere Leistungsaufnahme.

Nun sind mutmaßlich erste Bilder dieser neuen Xbox Series X über exputer geleakt worden, die die Vorder- und Rückseite der Xbox zeigen:

Kein Disc-Laufwerk auf der Front und weißes statt schwarzes Plastik – das soll die neue Xbox Series X sein. (Bildquelle: exputer)

Die Bildqualität fällt zwar etwas dürftig aus, trotzdem lässt sich klar erkennen: Die Xbox Series X auf dem Foto hat auf der Vorderseite kein Disc-Laufwerk mehr. Zudem ist diese Version der Konsole jetzt weiß statt schwarz. Eventuell will Microsoft durch den Neuanstrich Verwechslungsgefahr mit der alten Version vermeiden.

Was ebenfalls auffällt: In den internen Dokumenten aus dem Herbst hatte die Neuauflage der Series X noch ein gänzlich anderes Design: Sie war schwarz und rund. Zudem gab es auf der Vorderseite einen USB-C-Port. Dieser ist auf den geleakten Bildern nicht mehr zu sehen. Stattdessen scheint Microsoft weiterhin auf einen klassischen USB-A-Anschluss zu setzen.

Details zur neuen Xbox noch Mangelware

Abseits der geleakten Bildern hat exputer keine weiteren Informationen zur neuen Xbox Series X auf Lager. Laut den internen Dokumenten sollte sich der interne Konsolenspeicher auf 2 TB verdoppeln, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E zum Einsatz kommen, die Leistungsaufnahme im Stand-By-Modus massiv abgesenkt werden und der Konsole ein neuer Controller beiliegen.

Ob sich unter der Haube jedoch abseits des fehlenden Laufwerks überhaupt etwas getan hat, lässt sich aus den Bildern nicht erkennen. Während Microsoft also an einer neuen Version der Xbox Series X zu feilen scheint, verdichten seit einigen Wochen die Informationen zur PS5 Pro. 2024 verspricht also, ein durchaus spannendes Hardware-Jahr für Konsolenspieler zu werden.

