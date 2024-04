Kampfansage an PlayStation: Microsoft powert die nächste Xbox auf 

Die PlayStation 5 und Xbox Series X|S sind bereits mehr als drei Jahre alt. Sony und Microsoft denken dementsprechend bereits an die nächste Konsolengeneration. In einer internen Mail macht Xbox-Präsidentin Sarah Bond jetzt große Versprechen.

Xbox Series X Facts

Neue Xbox: Microsoft setzt auf neue Technik und alte Spiele

Microsoft hat viel vor. Auch wenn die Xbox-Konsole in Sachen Verkaufszahlen hinter der PlayStation 5 hinterherhinkt, hat die Gaming-Marke mit dem Game Pass auch ganz eigene Erfolge vorzuweisen. Wie Windows Central berichtet, richtet sich die Xbox-Präsidentin Sarah Bond in einer Mail jetzt an die Belegschaft. Im Hinblick auf die Power der nächsten Konsolengeneration zeigt sie besonderen Ehrgeiz:

Wir arbeiten im Hochdruck an unserer nächsten Hardware-Generation und konzentrieren uns darauf, den größten technologischen Sprung einer Generation zu vollziehen, den es je gab.

Auch wenn sich Bond mit Details zurückhält, kann das Versprechen durchaus als Kampfansage an die Konkurrenz gewertet werden. Allerdings gibt es auch konkretere Pläne für die Zukunft. So wurde laut der Mail ein neues Xbox-Team geschaffen, das sich um die Erhaltung von alten Spielen kümmern soll:

Wir bauen auf unserer langjährigen Tradition in der Bereitstellung von Abwärtskompatibilität für unsere Spieler auf und setzen uns weiterhin dafür ein, dass auch zukünftige Generationen von Spielern die fantastische Xbox-Spielebibliothek genießen können.

Die Erhaltung von alten Spielen ist ein wichtiges Thema – nicht nur auf der Xbox. Immer häufiger kommt es vor, dass Spiele aus Online-Stores verschwinden oder Server abgeschaltet werden, wodurch sie dann nie wieder gespielt werden können. Es bleibt spannend, wie Microsoft dieses Problem anpacken will.

Das sagt der Xbox-Chef zur Zukunft der Konsole:

Die Xbox-Marke wächst weiter

Mit noch besserer Technik und einer ganzen Wagenladung an Spielen der Vergangenheit bringt Microsoft zwei durchaus überzeugende Argumente für den Kauf einer Xbox-Konsole vor. Natürlich wird auch Sony bei der Entwicklung der PlayStation 6 nicht auf der Stelle treten.

In der Mail zeigt sich die Xbox-Präsidentin insgesamt sehr zuversichtlich. So gibt sie an, dass das Wachstum der Gaming-Industrie abflacht, aber es der Xbox-Marke weiterhin sehr gut geht. Unerwähnt bleiben dabei die fast 2.000 Mitarbeiter, die erst im Januar aus den diversen Microsoft Studios gefeuert wurden.