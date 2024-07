Cooler als das iPhone: Dieses Gadget macht die Apple Watch zum Kultgerät

Eine Apple Watch kann mehr sein als nur eine Smartwatch. Alles, was es dafür braucht, ist ein neues Gadget. Mit dem „TinyPod“ wird aus der smarten Uhr jetzt ein iPod mit echtem Click Wheel – kein Scherz. Cooler als jedes neue iPhone und günstiger noch dazu.

Apple galt früher als reiner Computerhersteller. Dies änderte sich ab dem Jahr 2001. Ab dann veränderte der iPod alles. Apple wurde plötzlich wieder cool und der MP3-Player Kult. Ein Image, auf das das iPhone später aufbauen konnte. Heute gibt es keinen iPod mehr. Das letzte klassische Modell mit Click Wheel nahm Apple vor 10 Jahren aus dem Programm, doch die Erinnerung daran besteht fort.

TinyPod: Aus der Apple Watch wird ein iPod oder ein iPhone mit Click Wheel

Dachten sich wohl auch die Macher des neuen „TinyPod“. Dabei handelt es sich um eine Silikonhülle mit eingebautem und voll funktionsfähigen Scrollrad für die Apple Watch. Mit diesem Click Wheel lässt sich direkt durch die Benutzeroberfläche der Apple Watch navigieren, so wie einst beim iPod – coole Nummer (Quelle: TinyPod).

Laut Hersteller wird dies durch „sorgfältig mechanisierte Komponenten“ ermöglicht. Diese stehen direkt in Kontakt mit der Digital Crown der Apple Watch. Die Rückseite bleibt frei, so kann das Aufladen mit einem Standard-Ladepuck für die Apple Watch erfolgen. Allerdings gibt es ein kleines Problem: Wer nicht bei jeder Benutzung den Passcode zum Entsperren eingeben will, der muss die Apple Watch ständig entsperrt lassen und keinen Passcode einsetzen – Face ID oder Touch ID gibt es ja nicht. Sicher ist das nicht. Zudem muss dann auch die Handgelenkserkennung ausgeschaltet werden.

Damals vor 25 Jahren:

Der erste iPod: Apples Einführungsvideo aus 2001

Übrigens: Setzt man die Mobilfunkversion der Apple Watch ein, hat man quasi ein „iPhone“ mit Click Wheel in der Hand. Wissenswert: An so einer Art iPhone arbeitete Apple tatsächlich noch vor dem Modell mit Touchscreen.

Preise und Kompatibilität

Doch was kostet so eine TinyPod-Silikonhülle eigentlich? Knapp 80 US-Dollar werden verlangt. Nicht billig, aber preiswerter als jedes neue iPhone. Wer nur die Hülle ohne Click Wheel will, zahlt rund 30 US-Dollar, kann dann aber die Smartwatch allein über die Digital Crown beziehungsweise den Touch Screen bedienen. Kommt nicht ganz ans iPod-Feeling heran. Die Hülle gibt es in drei Größen – 40/41 mm, 44/45 mm und 49 mm. Somit sind alle bisher erschienenen Modelle der Apple Watch kompatibel.

Drei verschiedene Größen stehen zur Auswahl – je nach Modell der vorhandenen Apple Watch. (Bildquelle: TinyPod)

Unsere Einschätzung: Der praktische Nutzen ist sicherlich nicht ganz unumstritten, aber irgendwie ist so ein „TinyPod“ auch richtig cool. Nicht alle Dinge im Leben müssen ja immer Sinn ergeben oder sich rechnen. Manchmal reicht es auch nur einfach Spaß zu haben.