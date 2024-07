Von der Galaxy Watch Ultra: Samsung plant Geschenk für ältere Smartwatches

Samsung hat mit der Galaxy Watch Ultra eine komplett neue Smartwatch vorgestellt. Die Optik unterscheidet sich dabei deutlich von den anderen Uhren und passend dazu hat Samsung auch zwei exklusive Watchfaces vorinstalliert. Genau diese könnte es bald auch für ältere Uhren geben.

Samsung könnte Watchfaces der Galaxy Watch Ultra übertragen

Früher hat Samsung Features immer gern zurückgehalten, wenn diese mit neuen Geräten eingeführt wurden. Die Zeiten sind aber schon lange vorbei. Wenn beispielsweise das Galaxy S24 mit KI-Features kommt, dann landen diese, soweit technisch möglich, auf allen vorherigen Generationen. So könnt ihr beispielsweise selbst auf einem Galaxy S23 FE so gut wie alle KI-Funktionen verwenden. Ich hab es ausprobiert und war sehr angetan. Mit der Galaxy Watch Ultra hat Samsung eine teure Smartwatch mit zwei exklusiven Watchfaces vorgestellt. Die sollen wohl auch auf älteren Uhren landen (Quelle: AndroidAuthority).

Samsung könnte kompatible Smartwatches damit ausstatten, wie es in der Vergangenheit schon mit anderen Features gemacht wurde. Kompatibel dürften alle Uhren ab der Galaxy Watch 4 sein, die erstmals mit Wear OS laufen. Wann genau Samsung die Watches anbieten möchte, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass das erst mit der nächsten Wear-OS-Version passiert.

Samsung arbeitet bereits an Wear OS 6

Samsung arbeitet bereits an One UI Watch 6 auf Basis von Wear OS 5. Das wäre eine gute Möglichkeit, um die Watchfaces zu übertragen. Dieses Update wird aber noch viele weitere Verbesserungen mitbringen. Beispielsweise will Samsung die Akkulaufzeit der Smartwatch allein durch einige Änderungen an der Software spürbar erhöhen. Ob das am Ende wirklich klappt, wird sich zeigen müssen. Google wird Wear OS 5 vermutlich auf dem kommenden Pixel-Event final vorstellen. Dann wird sich zeigen, wann Samsung die neue Software veröffentlicht. Die Beta-Tests laufen schon.

