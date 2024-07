Samsung-Smartphones sollen eine Funktion erhalten, die iPhones schon Jahre besitzen

Apple hat bereits vor Jahren eine Funktion in neuere iPhones integriert, mit der ihr auch dann noch Hilfe rufen könnt, selbst wenn ihr keine Verbindung zum Mobilfunknetz habt. Stattdessen wird per Satellit kommuniziert. Seit zwei Smartphone-Generationen warten Samsung-Fans auf die gleiche Funktion. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass das neue Feature tatsächlich kommt.

Samsung will Satellitenkommunikation per Smartphone ermöglichen

Als Apple 2022 die Satellitenkommunikation mit der iPhone-14-Generation eingeführt hat, wurde fest damit gerechnet, dass Samsung das Feature mit der Galaxy-S23-Serie Anfang 2023 kopiert. Passiert ist nichts. Stattdessen hat Samsung einige Zeit später ein Satellitenmodem vorgestellt. Also war die Hoffnung groß, dass mit der Galaxy-S24-Serie eine solche Funktion integriert wird. Samsung-Fans sind wieder leer ausgegangen. Doch jetzt soll es wirklich passieren. AndroidAuthority hat Hinweise in Apps darauf gefunden, dass die Satellitenkommunikation mit Android 15 und One UI 7 ermöglicht wird.

Samsung will demnach die Satellitenkommunikation direkt in die eigenen Apps wie Samsung Nachrichten oder Telefon integrieren, aber auch zusätzlich in Emergency SOS. Unklar ist bisher, wie genau die Übertragung dann läuft. Samsung will es den Nutzerinnen und Nutzern aber so einfach wie möglich machen. Zudem könnte Samsung bei Nachrichten einfach auf den Google-Dienst zurückgreifen, der ebenfalls die Satellitenkommunikation ermöglichen soll. Mit den Pixel-9-Handys will Google laut Gerüchten einen ähnlichen Dienst anbieten.

Satellitenkommunikation auch für ältere Handys?

Die große Frage wird sein, ob Samsung die Satellitenkommunikation nur für die Galaxy-S25-Smartphones vorbereitet, die Anfang 2025 vorgestellt werden sollen, oder ob auch ältere Modelle darauf zugreifen können. Kürzlich wurden neuen Falt-Handys enthüllt, die ihr im obigen Video sehen könnt. Es wäre toll, wenn die Satellitenkommunikation nachträglich freigeschaltet wird. Vielleicht arbeitet die Funktion auch auf den Galaxy-S24-Modellen. Es wurde bereits vermutet, dass ein Satellitenchip in den Handys verbaut ist, aber nicht genutzt wird. Spätestens mit der Veröffentlichung von Android 15 und One UI 7 erfahrt ihr, was wirklich passiert.

