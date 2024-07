Samsung wird das Galaxy S25 Ultra im Vergleich zum S24 Ultra komplett verändern

Samsung feiert mit dem Galaxy S24 Ultra einen großen Erfolg. Zuletzt hatte sich kein anderes Smartphones besser verkauft als die teure Ultra-Version. Und obwohl das Handys so gut ankommt, will Samsung das Design verändern. Nun sind neue Details zum Gehäuse aufgetaucht.

Samsung Galaxy S25 Ultra soll stark überarbeitet werden

Seitdem Samsung die Note-Serie eingestellt und den S Pen in das Ultra-Handy der S-Klasse eingebaut hat, hat sich das Design dieses Modells deutlich von der normalen und Plus-Version unterschieden. Das soll sich mit der Galaxy-S25-Serie ändern. Erst kürzlich gab es einen Leak zum Design. Damals hieß es bereits, dass das Galaxy S25 Ultra sich mehr am Design des Galaxy S24 orientieren soll. Die Kanten des Smartphones sollen nicht mehr eckig, sondern rund sein. Nun sind weitere Details von der gleichen Quelle durchgesickert, die den Rahmen betreffen.

Laut den neuesten Informationen will Samsung den Rahmen des Galaxy S25 Ultra nicht mehr so gleichmäßig abgerundet gestalten, wie es beim Galaxy S24 Ultra (Test) der Fall ist. Stattdessen soll der Rahmen zur Rückseite eine größere Wölbung besitzen als zum Display hin. An der Front soll der Rahmen deutlich gerader sein und in ein flaches Display übergehen (Quelle: UniverseIce). In Kombination mit den abgerundeten Kanten soll das alles dazu führen, dass das große und schwere Smartphone angenehmer in der Hand liegt. Optisch soll es sehr in Richtung Galaxy S24 und weg vom S24 Ultra gehen.

Im Video könnt ihr euch das Samsung Galaxy S24 Ultra noch einmal genauer anschauen:

Samsung will Galaxy-S25-Serie optisch angleichen

Für Samsung spielt die Ergonomie bei Smartphones zwar eine große Rolle, doch in erster Linie dürfte es darum gehen, dass die S-Serie nach einigen Jahren optisch wieder ähnlicher aussieht. Ob es wirklich dazu kommt, erfahrt ihr spätestens Anfang 2025. Erst dann wird Samsung die neue S25-Generation offiziell vorstellen. Vorab dürften aber noch viele Leaks auftauchen, über die wir euch selbstverständlich informieren werden.

