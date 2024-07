Im legendären Nokia-Design: Neues HMD-Handy knöpft sich Samsung und Xiaomi vor

Aktuell dominieren Smartphone-Hersteller wie Samsung, Apple und Xiaomi den Markt. Früher sah das anders aus, Nokia war an der Spitze des Handy-Marktes und wollte sich im Wandel der Zeit mit den Lumia-Smartphones gegen die Konkurrenz behaupten. Geklappt hat das nicht, wie wir heute wissen. HMD bringt das legendäre Lumia-Design zurück – wenn auch nicht so knallig wie früher.

HMD Skyline vorgestellt

Mit dem Skyline möchte sich das Unternehmen Human Mobile Devices (HMD) von der Marke Nokia lösen, knöpft aber gleichzeitig an die alte Designphilosophie an. Wer von euch noch die legendären Nokia-Smartphones Lumia 920 oder Lumia 1020 kennt, wird das Skyline mit dem kantigen Gehäuse aber abgerundetem Displayglas direkt zuordnen können.

Anzeige

HMD knöpft mit dem Skyline an legendäre Lumia-Handys von Nokia an. (Bildquelle: HMD)

Während Nokia seine Lumia-Smartphones in vielen Farben angeboten hat, geht HMD zurückhaltender an die Sache. Ihr habt Schwarz und Pink zur Wahl. Ein knalliges Gelb, Grün oder Blau gibt es leider nicht. Das hätte den alten Charme der Lumia-Smartphones noch mehr zurückgebracht.

Anzeige

Mit dem HMD Skyline soll optisch an die legendären Lumia-Handys von Nokia angeknöpft werden. (Bildquelle: HMD)

Optisch sticht das HMD Skyline in jedem Fall heraus und bringt schöne Erinnerungen zurück. Technisch gesehen handelt es sich bei dem Handy um ein Oberklasse-Gerät mit 6,55-Zoll-OLED-Display, das mit Full HD+ auflöst, mit bis zu 144 Hz arbeitet und bis zu 1.000 Nits hell werden kann. Angetrieben wird das Handy vom Snapdragon 7s Gen 2, dem bis zu 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich um bis zu 1 TB erweitern. Der Akku misst 4.600 mAh und lässt sich mit 33 Watt zügig wieder aufladen. Kabellos geht es mit 15 Watt.

Als Hauptkamera verwendet HMD beim Skyline einen 108-MP-Sensor, der von einem 13-MP-Ultraweitwinkel und 50-MP-Teleobjektiv unterstützt wird. An der Front kommt eine 50-MP-Selfiekamera zum Einsatz. Ansonsten ist alles mit dabei, was ihr braucht. Also 5G, Dual-SIM-Funktion, NFC, eSIM-Support und vieles mehr. Als Betriebssystem kommt Android 14 zum Einsatz. Es gibt drei Jahre Sicherheitsupdates und zwei neue neue Android-Versionen. Das ist im Vergleich zu den fünf oder sieben Jahren bei Samsung sehr wenig.

Anzeige

Eines der Highlights ist zudem noch, dass ihr das Handy laut HMD selbst reparieren könnt:

Ihr könnt das Skyline laut HMD selbst reparieren. (Bildquelle: HMD)

HMD verkauft euch sogar Ersatzteile von Teilen, die öfter kaputt gehen. Das Display kostet nur 100 Euro, die Rückseite 35 Euro, der Ladeanschluss 25 Euro und die Batterie 30 Euro. Jeweils im Fix-Kit, sodass ihr das Handy auch selbst zerlegen könnt. Die Einzelteile an sich sind sogar noch etwas günstiger.

HMD Skyline: Preis und Verfügbarkeit

HMD verkauft das Skyline für 549 Euro (bei HDM anschauen). Damit ist es teurer als beispielsweise ein Samsung Galaxy A55 (Test) oder Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, die zum Marktstart bei um die 500 Euro lagen, mittlerweile aber viel günstiger verkauft werden. Einfach wird es für HMD, die als Marke ja immer noch sehr unbekannt sind, dadurch nicht.