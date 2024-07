Samsung will Handys komplett verändern: Größtes Software-Update aller Zeiten kommt

Samsung hat seine Smartphone-Oberfläche One UI mit den Jahren immer weiterentwickelt. Bei jedem neuen Smartphone wurden verbesserte Versionen eingeführt, die auch auf älteren Modellen gelandet sind. Mit One UI 7 auf Basis von Android 15 soll sich viel mehr ändern, als bisher erwartet wurde.

Samsung will Smartphones mit One UI 7 komplett verändern

Google wird Android 15 in diesem Jahr wohl viel früher veröffentlichen als im vergangenen Jahr. Schon für Mitte August ist ein Pixel-Event geplant, auf dem das neue Betriebssystem in der finalen Version an den Start gehen soll. Samsung arbeitet bereits im Hintergrund an Android 15 und der neuen One-UI-7-Oberfläche. Laut neuesten Informationen wird es sich dabei nicht um ein kleines Upgrade wie sonst handeln, wo das Unternehmen einfach nur einige neue Funktionen und Veränderungen an der Oberfläche vornimmt. One UI 7 soll „die meisten Änderungen in der Geschichte der Oberfläche besitzen“ – so der zuverlässige Insider (Quelle: UniverseIce).

Was genau mit One UI 7 und Android 15 auf den Samsung-Smartphones und mit Sicherheit auch den Tablets verändert wird, verrät er aber noch nicht. Das ist ein typisches Vorgehen, um den Hype aufzubauen. Meist werden die Neuerungen Stück für Stück veröffentlicht. Spekuliert wird über ein komplett neues Design mit neuen Animationen und Funktionen, die es bisher nicht gab. Denkbar wäre auch eine noch tiefere Integration der vielen KI-Funktionen, die Samsung auf seinen Geräten anbietet. Sobald mehr dazu bekannt wird, werden wir euch informieren.

Die neuen Falt-Handys von Samsung laufen mit der neuesten One-UI-Version:

One UI 6.1.1 als letzter Zwischenschritt auf Samsung-Geräten

Bevor One UI 7 mit Android 15 veröffentlicht wird, will Samsung ausgewählte Smartphones und Tablets noch mit One UI 6.1.1 ausstatten. Diese neue Oberfläche wurde mit den Falt-Handys eingeführt. Android 15 wird auf deutlich mehr Modellen landen. Seit dem Galaxy S21 gilt eine fünfjährige Update-Garantie, wobei es für vier Jahre auch neue Android-Versionen gibt. Ob dort alle Neuerungen integriert werden, ist hingegen die andere Frage. KI-Features wird es auf den ganz alten Modellen in jedem Fall nicht geben. Die fehlten bisher auch.

