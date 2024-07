Google trumpft auf: Dickes Kamera-Upgrade beim Pixel 9

Am 13. August 2024 will Google seine neuen Pixel-Handys offiziell vorstellen. Vorab wurden bereits einige interessante Informationen zu den Smartphones geleakt – darunter auch Änderungen bei der Kamera-Hardware.

Pixel 9 (Pro XL): Verbaute Kamerasensoren durchgesickert

Neben dem sauberen Android-Betriebssystem und den langen Update-Zeiträumen sind Pixel-Handys vor allem für eine Stärke bekannt: ihre soliden Kameras. Google hat es in den letzten Generationen stets geschafft, Samsung und Apple die Stirn zu bieten, wenn es um die Qualität der Fotos geht.

Dank AndroidAuthority wissen wir nun, dass die Kamera anscheinend auch dieses Jahr wieder ein Fokusthema für Google bei den Pixel-9-Geräten ist. Die Kollegen haben in Erfahrung bringen können, welche Sensoren Google in den neuen Smartphones verbaut.

Während beim Pixel 8 etwa neben der 50-MP-Weitwinkelkamera nur eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera zum Einsatz kam, soll diese im Pixel 9 durch eine weitere 50-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Sonys IMX858-Sensor ersetzt werden. Der neue Sensor ist deutlich größer, was vor allem die Qualität bei Nachtaufnahmen verbessern dürfte. Bei der Frontkamera setzt Google zudem ebenfalls beim Basismodell des Pixel 9 auf eine Autofokus-Kamera, diese war in der letzten Generation dem Pro-Modell vorbehalten.

Ein Upgrade gibt es auch für Käufer von Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL. Hier verbaut Google anscheinend auf der Rückseite gleich drei 50-MP-Kameras. Bei der Ultraweit- und Tele-Knipse kommt jeweils der neue Sony IMX858 zum Einsatz. Besonders interessant für Selfie-Enthusiasten ist jedoch die Frontkamera. Denn auch hier setzt Google beim Pixel 9 Pro und Pro XL auf den Sony-IMX858-Sensor, der mit 50 MP auflösen und ebenfalls Autofokus unterstützen soll – ein dickes Upgrade gegenüber den Pixel-8-Smartphones, das sich Google aber anscheinend auch teuer bezahlen lässt.

Auch die aktuellen Google-Handys gehören noch lange nicht zum alten Eisen. Was die Smartphones auf dem Kasten haben, erklären wir euch im Hands-On:

Google arbeitet anscheinend an 8K-Recording

Wer nicht nur mit seinem Smartphone regelmäßig Fotos, sondern auch Videos macht, dürfte sich über eine weitere Änderung freuen. Anscheinend arbeitet Google hinter verschlossenen Türen daran, in der Pixel-Kamera-App 8K-Recording mit 30 FPS zu ermöglichen. Zur Erinnerung: Schon der Tensor G3 im Pixel 8 und der verbaute Samsung-Sensor der Hauptkamera unterstützen eine Auflösung von 8K.

Mit anderen Worten: Gut möglich, dass das Anfertigen von 8K-Videoaufnahmen dann nicht nur Besitzern des Pixel 9, Pixel 9 Pro oder Pixel 9 Pro XL vorbehalten bleibt. Aktuell scheint sich die Funktion aber noch in der Entwicklungsphase zu befinden. Ob das Feature also direkt zum Start der neuen Smartphones zur Verfügung steht – oder ob es überhaupt ausgerollt wird – steht noch in den Sternen. Mehr erfahren wir wahrscheinlich während der offiziellen Enthüllung Mitte August.

Käufer eines Pixel-9-Handys erhalten anscheinend eine nette Dreingabe von Google:

