Google lässt die Hüllen fallen: So sehen die Pixel-9-Handys wirklich aus

Google wird seine Pixel-9-Handys in diesem Jahr viel früher vorstellen, als es mit den Pixel-8-Handys im vergangenen Jahr der Fall war. Und obwohl ihr die Handys damit zwei Monate früher bekommt, kann Google es kaum erwarten und hat das Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro Fold bereits jetzt in zwei Videos gezeigt. Damit werden gleich mehrere Gerüchte bestätigt.

Google enthüllt neues Design der Pixel-9-Handys

In den letzten Wochen und Monaten gab es zu den neuen Pixel-9-Handys sehr viele Leaks, die Google jetzt offiziell bestätigt. Das Design der Smartphones wird sich im Vergleich zu den Vorgängern deutlich verändern. Besonders die Kamerapartie wird sich unterscheiden. Google nutzt beim Pixel 9 Pro nicht die gesamte Breite der Rückseite, sondern konzentriert sich auf die Einfassung der Kameramodule und Sensoren:

Google Pixel 9 Pro: Design im Teaser-Video veröffentlicht

Dadurch sticht die Kamera noch mehr hervor. Der Rahmen wird wie erwartet deutlich kantiger und erinnert mehr an ein iPhone. Das Pixel 9 Pro soll dabei die bessere Version des Pixel 9 mit mehr Kamerasensoren sein. Zusätzlich soll es noch ein größeres Pixel 9 Pro XL geben, das die echte Nachfolge des Pixel 8 Pro (Test) antritt.

Anzeige

Beim Nachfolger des Pixel Fold geht Google sogar ein Stück weiter. Das Falt-Handy heißt wirklich Pixel 9 Pro Fold und die Kamerapartie ist komplett anders gestaltet. Die Sensoren befinden sich nicht nebeneinander, sondern übereinander. Sie sind zwar auch in einer Kamerapartie eingefasst, doch die Optik unterscheidet sich schon sehr zum Pixel 9:

Google Pixel 9 Pro Fold: Neues Design vorab enthüllt

Insgesamt wirkt das Pixel 9 Pro Fold schön dünn und die Rückseite sowie Front des Handys sind optisch stärker abgesetzt. Besonders die helle Version gefällt mir persönlich sehr gut. Im Gegensatz zu einem Samsung Galaxy Z Fold 6 ist das Handy auch nicht so länglich und eher an ein normales Handy angelehnt. Am 13. August 2024 werden die Pixel-9-Handys offiziell vorstellen. Dann erfahrt ihr auch alle technischen Daten und die Preise. Die sollen in diesem Jahr spürbar höher ausfallen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.