iPhone auf dem Klo bald nützlicher als gedacht – Zettelwirtschaft ade

Wer auf der Autobahn mal dringend muss, der kommt an den stillen Örtlichkeiten von Sanifair meist nicht vorbei. Einen Teil des „Eintrittspreises“ gibt es in Form von Wert-Bons zurück, doch die werden noch immer ausgedruckt. Für Smartphone- und jetzt auch für iPhone-Nutzer geht dies in Zukunft auch ganz anders.

So landen Sanifair-Wertbons auf dem iPhone

Das Prinzip ist bekannt. Wer bei Sanifair mal austreten will, der zahlt einen Preis für diese Dienstleistung. Einen Teil der Kosten erhält man als Wert-Bon zurück, die können gleich oder aber später bei den teilnehmenden Raststätten beim Einkauf eingelöst werden. Bisher werden diese Wertgutscheine grundsätzlich ausgedruckt. Bereits vor zwei Monaten präsentierte man bei Sanifair aber die Möglichkeit für Android-Nutzer, diese Wert-Bons auch digital aufs Smartphone zu holen.

Nach den positiven Erfahrungen der letzten Wochen sind auch endlich die iPhone-Nutzer an der Reihe (Quelle: Tank & Rast). Denn ab sofort landen die Wert-Bons auch digital in der Apple Wallet auf dem iPhone. Und so funktioniert es: Auf dem Papier-Bon findet sich ein QR-Code. Den einfach scannen und den Anweisungen auf dem Bildschirm des iPhones folgen. Am Ende landet der Bon in der Apple Wallet und kann von dort eingelöst werden. Wichtig: Nach der Aufnahme des Bons in die Wallet verliert der ausgedruckte Gutschein natürlich seinen Wert – doppelt einlösen geht nicht.

Jetzt landen die Wertgutscheine von Sanifair auch auf dem iPhone. (© Tank & Rast)

Laut Sanifair lösen bereits jetzt viele Smartphone-Nutzer die Bons des Sanitäranbieters digital ein. Ab sofort sind auch Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones herzlich eingeladen, mitzumachen.

In Zukunft wirklich papierlos

Doch so richtig papierlos ist das Prozedere bisher noch nicht. Noch immer wird der Wert-Bon, ob man möchte oder nicht, zuvor ja zwangsweise ausgedruckt. Doch bereits jetzt verspricht der Anbieter Abhilfe. So soll der QR-Code in Zukunft eben wunschweise nicht mehr ausgedruckt werden, sondern der Bon direkt und ohne Umweg in die Apple Wallet gelangen. Dann wäre der Toilettengang tatsächlich papierlos, zumindest bezüglich der Sanifair-Wertgutscheine.

