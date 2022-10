An Toiletten von Autobahn-Raststätten wird in Deutschland üblicherweise eine kleine Gebühr für die Verwendung fällig. Im Gegenzug bekommt ihr einen Bon, den ihr an der Kasse einlösen könnt. Dabei müsst ihr allerdings ein paar Dinge beachten.

Mittlerweile zahlen Toilettengänger an Raststätten mit Sanifair-Toiletten nicht mehr nur 70 Cent, sondern 1 Euro. Auch das Pausieren wird also mittlerweile teurer. Wie viel der Bon wert ist, der nach dem Zahlen der Gebühr aus dem Zahlungsautomaten kommt, wie lange ihr in verwenden und ob ihr mehrere Bons gleichzeitig einsetzen könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Inhaltsverzeichnis 1.Neuer Sanifair-Bon: Gültigkeit und Wert 2.Wo kann man den Sanifair-Bon einlösen?

Neuer Sanifair-Bon: Gültigkeit und Wert

Bisher hatten Kunden für die 70 Cent Gebühr einen Bon im Wert von 50 Cent erhalten. Jetzt werden 30 Cent mehr fällig. Zahlt ihr einen Euro, erhaltet ihr diesen in Form eines Gutscheins jetzt aber auch 1 zu 1 zurück.

Die Sache hat allerdings einen Haken. Während es zunächst möglich war, mehrere Bons gleichzeitig einzulösen, ist das nun nicht mehr der Fall. Zukünftig gilt: ein Gutschein pro ein Artikel. Außerdem kann es sein, dass ein Mindesteinkaufswert erforderlich ist. In diesem Fall solltet ihr euch vor Ort bei den Angestellten erkundigen.

Stichtag für die Änderungen bei Sanifair ist der 18. November 2022, jedoch bleiben die älteren Wert-Bons auch darüber hinaus gültig. Innerhalb des Jahres, in dem ihr den Gutschein gezogen habt, sowie in den darauf folgenden 3 Jahren könnt ihr sie einlösen. Die Frist beginnt erst am 1. Januar des Folgejahrs, damit sind die Bons fast 4 Jahre verwendbar. Einziges Problem könnte hierbei das Papier sein, aus dem die Gutscheine bestehen. Das bedruckte Thermopapier verliert mit der Zeit im Geldbeutel seine Beschriftung.

Wenn ihr Fragen hierzu habt, meldet euch unter der kostenlosen Hotline 0049 0800 9555 777.

Wo kann man den Sanifair-Bon einlösen?

Insgesamt hat Sanifair, die Tochtergesellschaft von Tank & Rast, über 700 Einlösepartner. An den meisten Autobahn-Raststätten sowohl in einigen Einkaufszentren sowie Bahnhöfen finden sich Sanifair-Partner. Auch bei manchen McDonalds- und Burger-King-Restaurants oder Backwerk-Franchises lassen sich die Bons eintauschen sowie in manchen Filialen von Ditsch, WMF, Segafredo oder auch Nordsee.

