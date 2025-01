Galaxy S25 Slim: Gute Nachrichten für alle, die auf Samsungs brandneues Handy warten

Samsung stellt schon sehr bald das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra offiziell vor. Nicht mit dabei sein soll das komplett neue Galaxy S25 Slim. Jetzt wurde bekannt, wann ihr mit dem dünnen Smartphone mit Ultra-Kamera rechnen könnt. Zu lange müsst ihr nicht mehr warten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S25 Slim kommt früher als gedacht

Samsung plant eine Überraschung für 2025. Neben der klassischen S25-Serie aus drei Smartphones soll erstmals ein viertes Modell namens Galaxy S25 Slim auf den Markt kommen. Das Warten könnte sich lohnen, denn das Galaxy S25 Slim verspricht einige technische Besonderheiten. Nicht erst im dritten Quartal, sondern schon im Mai 2025 soll das Smartphone vorgestellt werden (Quelle: SamMobile). Damit würde Samsung auch einem potenziellen iPhone 17 Air von Apple zuvorkommen.

Anzeige

Das Galaxy S25 Slim soll dabei keineswegs nur eine abgespeckte Version werden. Ganz im Gegenteil, Samsung soll aus den Vollen schöpfen. Der neue Ableger wird mit dem gleichen leistungsstarken Snapdragon-8-Elite-Chip ausgestattet wie seine Geschwister.

Besonders spannend sind die Gerüchte zur verbauten Kamera. Insider sprechen von „fortschrittlicheren Kamera-Technologien“, die der Foto-Qualität des Galaxy S25 Ultra entsprechen sollen. Damit würde Samsung vielen Fans von einem kompakten und dünnen Smartphone, das keine Kompromisse macht, einen großen Wunsch erfüllen.

Anzeige

Samsung Galaxy S25 Slim soll weltweit erscheinen

Anders als beim Korea-exklusiven Galaxy Z Fold Special Edition soll das Galaxy S25 Slim international angeboten werden. Die spätere Markteinführung birgt allerdings auch Risiken. Potenzielle Käufer könnten ihre Kaufentscheidung aufschieben, bis alle Details zum Slim-Modell bekannt sind, was den Verkaufszahlen der ersten drei S25-Modelle schadet. Samsung könnte daher beim Unpacked-Event am 22. Januar 2025 zumindest erste Einblicke in die neue Variante geben.

Wenn euer Samsung-Handy zu langsam ist, könnt ihr ganz einfach den Turbo zünden:

Samsung-Turbo: Animationen deaktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.