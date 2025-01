Samsung macht Galaxy S25 Ultra mit kleinem Upgrade deutlich besser

Obwohl die Galaxy-S25-Smartphones in wenigen Tagen offiziell enthüllt werden, tauchen jetzt noch weitere Details zur technischen Ausstattung auf. Samsung unternimmt dabei wohl große Anstrengungen, damit ihr die volle Leistung der Handys abrufen könnt. Ein Upgrade beim Speicher soll dabei helfen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit mehr und neuem Speicher

Samsung plant beim kommenden Galaxy S25, Plus und Ultra eine wichtige technische Neuerung. Statt hauseigener RAM-Chips in 13-Nanometer-Fertigung sollen nun Speichermodule von Micron mit 12-Nanometer-Technik zum Einsatz kommen. Der Grund für den Wechsel ist nachvollziehbar, denn die Chips von Micron werden nicht so warm. Die neue Lösung verspricht nicht nur kühlere Smartphones, sondern am Ende auch mehr Leistung.

Anzeige

Wie koreanische Medien berichten, führten Probleme mit der Wärmeentwicklung der hauseigenen RAM-Chips dazu, dass der Elektronikkonzern nun auf externe Zulieferer setzt. Die neuen LPDDR5X-Speichermodule von Micron nutzen einen fortschrittlicheren 12-nm-Fertigungsprozess, der deutlich weniger Abwärme erzeugen soll.

Der größte Effekt soll beim Top-Modell Galaxy S25 Ultra zu spüren sein. Dort setzt Samsung nicht nur auf eine deutlich effizientere Kühlung des Snapdraon 8 Elite, sondern auch auf bis zu 16 GB RAM. Der zusätzliche Arbeitsspeicher wird vor allem für die ressourcenhungrigen KI-Funktionen benötigt, die Samsung weiter ausbauen will. Aber auch bei alltäglichen Anwendungen und in Spielen soll das Handy neue Maßstäbe setzen.

Anzeige

Samsung-Event steht an

Ob sich die Informationen zum neuen Speicher in den Galaxy-S25-Smartphones bestätigen, erfahrt ihr spätestens am 22. Januar 2025. An diesem Tag findet das nächste Unpacked-Event von Samsung statt und die neuen Galaxy-S25-Modelle werden offiziell enthüllt.

Gleichzeitig wird Android 15 eingeführt. Im Video zeigen wir euch, was euch erwartet:

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.