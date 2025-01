Galaxy S25 Ultra: Samsung beseitigt Nachteil des S24 Ultra

Samsung wird schon in Kürze die neuen Galaxy-S25-Smartphones vorstellen. Bereits vor einiger Zeit wurde bekannt, dass in allen Modellen nur Qualcomm-Chips zum Einsatz kommen sollen. Das wurde von einer neuen Quelle nicht nur bestätigt, sondern auch ein weiteres Detail enthüllt, was die Leistung der Handys betrifft.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit viel besserer Kühlung

Samsung rüstet seine kommende Galaxy-S25-Serie mit einer deutlich verbesserten Kühltechnologie aus. Während die Basismodelle Galaxy S25 und S25 Plus von einer im Vergleich zu den Vorgängern um 10 Prozent verbesserten Kühlung profitieren sollen, soll das Flaggschiff Galaxy S25 Ultra sogar ein um 42 Prozent leistungsfähigeres Kühlsystem erhalten (Quelle: SamMobile).

Diese technische Aufrüstung ist dringend notwendig, denn mit immer höheren Ansprüchen an die Leistung in Spielen oder KI-Anwendungen ist es nur so möglich, das volle Potenzial des Chips im Galaxy S25 Ultra auszuschöpfen.

Der Snapdragon 8 Elite soll bei der Leistung signifikant zulegen. Der Chip arbeitet um bis zu 38 Prozent schneller als der Vorgänger, die Grafikeinheit legt um bis zu 34 Prozent zu und die Neural Processing Unit (NPU) für KI-Aufgaben ist sogar um bis zu 43 Prozent flotter. Um diese Leistung auch dauerhaft abrufen zu können, verteilt das neue Kühlsystem die entstehende Wärme gleichmäßig im gesamten Gehäuse.

Besonders im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra dürfte das Galaxy S25 Ultra in Sachen Leistung und Kühlleistung neue Maßstäbe setzen – vorausgesetzt die Kühlleistung ist wirklich höher und der Chip wird nicht zu warm.

Samsung hat aus Fehlern gelernt

Samsung hat das Kühlsystem bei seinen Top-Smartphones Jahr für Jahr verbessert, nachdem es bei den Galaxy-S22-Modellen zu einem Drossel-Skandal gekommen war. Damals wurden über 10.000 Apps und Spiele ohne das Wissen der Nutzer gedrosselt, weil die Galaxy-S22-Smartphones zu warm wurden.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy heraus:

