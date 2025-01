Samsung Galaxy S25: Vier neue Funktionen sollen euch das Leben etwas erleichtern

Samsung wird wohl vier neue KI-Funktionen mit den kommenden Galaxy-S25-Modellen einführen, die euch den Alltag spürbar erleichtern sollen. Dabei schreckt Samsung auch nicht davor zurück, auf fremde Apps zuzugreifen. Der KI-Wettlauf unter den Smartphone-Herstellern geht damit in die nächste Runde und Samsung legt ordentlich vor.

Samsung Galaxy S25 erhält neue KI-Features

Wenige Tage vor der offiziellen Vorstellung des Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra am 22. Januar sind Details zu den neuen KI-Funktionen durchgesickert. Die auffälligste Neuerung ist dabei „YouTube Notes“. Mit dieser Funktion werden automatisch Zusammenfassungen von YouTube-Videos erstellt und in der Samsung-Notes-App gespeichert. Ihr müsst euch künftig also keine handschriftlichen Notizen mehr machen, wenn ihr Tutorials, Vorlesungen oder vielleicht auch Rezepte auf YouTube anseht und diese festhalten wollt.

Mit der neuen Musik-Such-Funktion will Samsung das Erkennen von Songs vereinfachen. Das kennt man schon von Shazam. Noch ist allerdings unklar, ob die Funktion nur Musik erkennt, die auf dem Smartphone selbst abgespielt wird, oder auch Umgebungsgeräusche analysieren kann. Besonders interessant für Schüler und Studenten dürfte die „Homework AI“ werden. Diese soll bei mathematischen Problemen helfen und Lösungswege Schritt für Schritt erklären.

Die Galaxy-S25-Smartphones sollen zudem euer Nutzungsverhalten analysieren und euch Routinen vorschlagen, sodass ihr Dinge, die ihr immer wieder macht, automatisieren könnt. Das Anlegen von Routinen ist aktuell schon möglich, aber sehr mühsam. Wenn einen das Smartphone aber selbst darauf hinweist, ist das eine enorme Erleichterung.

Neue KI-Features auch für alte Samsung-Handys?

Samsung verbaut in den Galaxy-S25-Modellen den Snapdragon 8 Elite, der im Vergleich zu anderen Chips viel mehr Leistung für KI-Funktionen bereitstellt. Es wird also spannend sein zu sehen, ob die vier neuen KI-Features auch auf älteren Smartphones landen. Spätestens am 22. Januar 2025 erfahrt ihr dazu alle Details. Dann findet nämlich das Unpacked-Event von Samsung statt.

