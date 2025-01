Samsung Galaxy S25 Edge: Gute Nachrichten für alle, die das ultradünne Smartphone kaufen wollen

Samsung hat neben dem Galaxy S25, Plus und Ultra auch noch das Edge angekündigt. Ein besonders dünnes Smartphone, das aber kaum Kompromisse bei der Ausstattung machen soll. Jetzt ist bekannt, wie groß der Akku ausfällt, der in dem Smartphone verbaut sein soll. Er fällt nicht so klein aus, wie zunächst spekuliert wurde.

Akkugröße des Samsung Galaxy S25 Edge

Das Galaxy S25 Edge ist im Vergleich zu den anderen neuen Samsung-Smartphones sehr dünn. Wie dünn genau, hat das Unternehmen bisher noch nicht verraten. Jetzt wurde aber immerhin bekannt, wie hoch die Kapazität des Akkus ausfallen soll. Diese soll laut SamMobile bei 3.900 mAh liegen.

Es war von vornherein klar, dass der Akku in so einem dünnen Gehäuse kleiner ausfallen wird. Viele haben aber mit noch weniger gerechnet. 3.900 mAh im Galaxy S25 Edge sind zwar 100 mAh weniger als im Galaxy S25, doch immer noch genug, um damit gut über die Runden zu kommen.

Es wäre natürlich schön gewesen, wenn Samsung im Galaxy S25 Edge einen größeren Akku verbaut hätte. Wünschenswert wären 4.500 mAh, denn bei der gleichen Displaygröße kommt das Galaxy S25 Plus auf 4.900 mAh. Aber 3.900 mAh sind noch okay. Damals hat Samsung in seinem ultradünnen Galaxy S6 Edge nur einen 2.600-mAh-Akku verbaut.

Am Ende kommt es darauf an, wie effizient das Display, der Qualcomm-Chip und die Software arbeiten. Die Laufzeit wird mit Sicherheit geringer ausfallen als bei einem Galaxy S25 Plus und Ultra, dürfte aber ausreichen, um durch den Tag zu kommen.

Weiterer Kompromiss bei der Kamera

Das dünne Gehäuse des Galaxy S25 Edge wird nicht nur beim Akku für einen Kompromiss sorgen, sondern auch bei der rückwärtigen Kamera. Es sind nämlich nur zwei Sensoren verbaut, statt wie bei den anderen Modellen drei oder vier. Vorher war von einer Ultra-ähnlichen Kamera zu hören. Ob das damit realisiert werden kann, wenn vermutlich ein Teleobjektiv fehlt, wird man abwarten müssen.

Im Video könnt ihr euch die neuen Samsung-Smartphones anschauen:

