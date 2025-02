DeepSeek vs. ChatGPT – die wichtigsten Unterschiede

DeepSeek ist wie ChatGPT eine sogenannte „schwache künstliche Intelligenz“. Das heißt, man stellt eine Frage und die KI antwortet Algorithmus-gesteuert. Aber worin unterscheiden sich beide Intelligenzen denn nun?

Während DeepSeek für spezifische Anwendungsfälle gedacht ist und sich dementsprechend anpassen lässt, gilt ChatGPT als vielseitiger Allrounder mit breiterem Anwendungsspektrum und hoher Benutzerfreundlichkeit.

ChatGPT bietet sowohl eine kostenlose Version (GPT 3.5/4o Limitiert) als auch ein kostenpflichtiges Abonnement für erweiterte Funktionen an.

DeepSeek bietet eine kostenlose und kostenpflichtige Versionen an.

DeepSeek unterliegt chinesischen Regulierungen und könnte in bestimmten Regionen Zensurbeschränkungen haben (Quelle: Wikipedia )

Wann DeepSeek kostenlos ist und wann nicht, erklären wir hier:

DeepSeek stammt aus China und wurde vom gleichnamigen Unternehmen DeepSeek für spezifische Anwendungen und kosteneffiziente KI-Nutzung entwickelt. ChatGPT hingegen wurde von der US-amerikansichen Firma OpenAI entwickelt und ist auf breite Nutzbarkeit und hohe Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.

OpenAI hat die Entwicklungskosten von ChatGPT nicht genau veröffentlicht. Schätzungen zufolge könnten sie im Bereich von mehreren Millionen bis hin zu über einer Milliarde US-Dollar liegen, wenn man die nötige Rechenleistung und Infrastruktur berücksichtigt.

Bei DeepSeek wurde vermutet, dass die Entwicklung des Sprachmodells DeepSeek-V3 mit etwa 5,6 Millionen US-Dollar deutlich weniger gekostet hat als die von ChatGPT. Allerdings schätzt das Forschungsunternehmen SemiAnalysis – das sich auf Halbleiter, Künstliche Intelligenz (KI), Cloud-Computing und technologische Innovationen spezialisiert hat –, dass die gesamten Investitionskosten der DeepSeek-Server etwa 1,6 Milliarden US-Dollar betragen, wobei 944 Millionen US-Dollar allein auf den Betrieb dieser Infrastruktur entfallen (Quelle: SemiAnalysis).

Letztlich wissen wir also nicht, wie hoch die tatsächlichen Entwicklungskosten beider KIs sind. Anscheinend sind sie aber hoch genug.

Letztlich sind beide KIs Open-Source und auch proprietär:

Sowohl ChatGPT als auch DeepSeek sind schwache KIs, da sie kein eigenes Bewusstsein wie der Mensch haben. Sie basieren stattdessen auf statistischen Modellen und Mustererkennung, um die Absicht des Nutzers zu analysieren und daraufhin Antworten zu generieren. Sie können also nicht selbst „denken“ oder eigenständig neue Konzepte verstehen.

Hinweis: Beide KI-Modelle haben in unseren Tests mal die Wahrheit gesagt, und mal nicht. Die Stabilität und Zuverlässigkeit der „KI-Bots“ ist also schwankend. Außerdem kommt es darauf an, mit welchen Informationen die Modelle vorher gefüttert wurden.