DeepSeek hat die Welt im Sturm erobert. Es handelt sich dabei um eine neue Künstliche Intelligenz aus China, die besonders kostengünstig entwickelt wurde und die Konkurrenten wie ChatGPT oder Metas LLM in die Tasche stecken soll. Viel faszinierender ist für mich dabei, dass ich erstmals die Möglichkeit habe, zu sehen, wie eine KI denkt und vorgeht. Das schafft für mich mehr Vertrauen.

Ihr könnt sehen, wie DeepSeek denkt

DeepSeek hat in Deutschland mittlerweile sowohl im Google Play Store als auch im App-Store von Apple den ersten Platz eingenommen. Millionen Menschen laden sich die App herunter und nutzen die chinesische KI, die überraschend gut funktioniert und sogar Konkurrenten in Tests schlägt. Dabei soll die Entwicklung nur 6 Millionen US-Dollar gekostet haben, während OpenAI, Meta, Microsoft und Co. Milliarden verbraten.

Ich habe mich in den letzten Tagen oft mit DeepSeek unterhalten. Ich wollte herausfinden, wie gut die Ergebnisse sind und ob wirklich zensiert wird. Besonders spannend fand ich, dass ihr mit DeepThinking (R1) den Gedankengang der KI einschalten könnt. So könnt ihr sehen, wie DeepSeek über eure Frage oder Aufgabe nachdenkt und sich teilweise selbst hinterfragt. Das konnte man bisher noch nie sehen – zumindest nicht als Endnutzer.

Ein Beispiel:

Ich habe DeepSeek gefragt, worauf sein Denken basiert. (© GIGA)

Mit eingeschaltetem DeepThink könnt ihr genau sehen, wie meine Frage analysiert wird, es werden zusätzliche Blickwinkel mit einbezogen, es wird auf die Formulierung geachtet und darauf, dass auch ethische Grundsätze eine Rolle spielen können. Die KI achtet außerdem darauf, dass die Antwort freundlich, aber informativ formuliert wird.

Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

Mir ist aufgefallen, dass DeepSeek oft Smilies benutzt. (© GIGA)

Die Antwort stellt mich zumindest zufrieden, auch wenn nicht alle Informationen korrekt sind. Je nachdem, wann ich DeepSeek frage, ist der Informationsstand mal Juli 2024, dann wieder Juli 2023. 100 Prozent korrekt sind die Antworten, wie bei allen KIs, also nicht.

Auch wenn die Ergebnisse nicht immer korrekt sind und kontrolliert werden sollten, seht ihr erstmals im Detail, wie eine Künstliche Intelligenz denkt, und könnt verstehen, wie das System zu einer Antwort gekommen ist. Sonst erhaltet ihr nur das Ergebnis.

Wie sieht es mit Zensur und Datenschutz aus?

DeepSeek zensiert, wenn es um Themen geht, die unangenehm für China sind. Ihr könnt die Künstliche Intelligenz aber teilweise überlisten, um trotzdem eure Antwort zu bekommen – oder zumindest eine entschärfte Version. Ihr müsst dabei sehr hartnäckig sein, euch enttäuscht von der Antwort zeigen, einfach am Ball bleiben und mit unterschiedlichen Formulierungen spielen. Kritik an China oder dem Vorgehen werdet ihr nie hören. Informationen sollten immer gegengecheckt werden. Das empfiehlt DeepSeek aber auch selbst und nennt sogar verlässliche deutsche Quellen.

Beim Datenschutz sieht es aus europäischer Sicht düster aus. Alles landet in China und alle Informationen, die ihr eingebt, werden weiterverarbeitet – aber das gilt für alle LLMs. Sensible Daten solltet ihr entsprechend nicht nutzen. Das dürfte aber wohl jedem klar sein – hoffe ich zumindest. Wie sicher die Daten am Ende sind, weiß aktuell niemand. DeepSeek hat aktuell mit Angriffen zu kämpfen, sodass die Server teilweise total überlastet sind und der Dienst nicht oder nur eingeschränkt funktioniert. Die kompletten Datenschutzbestimmungen stellt DeepSeek auf Englisch bereit (bei DeepSeek anschauen).

