Gerade erst hat VW mit dem ID.2all ein E-Auto-Konzept vorgestellt, das günstiger werden soll als alle Elektroautos von Volkswagen. Doch schon jetzt ist klar: Das wird nur mit Abstrichen möglich sein. Da überrascht es umso mehr, dass VW-Markenchef Thomas Schäfer noch einen echten Billig-Stromer parat hat.

E-Auto für 20.000 Euro: VW will großes Versprechen schnell wahr machen

VW hat sich viel vorgenommen: Schon im Rahmen der Präsentation des ID.2all wurde klar, dass der günstige Elektro-Kompaktwagen nicht allein bleiben soll. Stattdessen stellt Volkswagen dem Modell für unter 25.000 Euro einen noch billigeren Stromer an die Seite. Der soll preislich sogar unter 20.000 Euro bleiben und spätestens 2027 auf den Markt kommen.

VW-Markenchef Thomas Schäfer könnte es aber sogar noch früher so weit sein: „Der sollte schon 2026, 2027 kommen“, erklärte der Manager gegenüber der Automobilwoche (via Insideevs). Es könnte also sogar theoretisch schon ein Jahr nach dem ID.2 so weit sein. Wie der kleinere, günstigere Stromer heißen soll, wissen wir noch nicht mit Sicherheit. Schäfer zufolge ist aber durchaus möglich, dass das E-Auto ID.1 genannt wird.

Die Wahrscheinlichkeit, dass VW den Volksstromer eher früher als später rausbringen wird, ist allerdings nicht groß. Zum Einen ist er bisher nur ein vager Plan. Wie Volkswagen den extrem günstigen Kostenschnitt bei unter 20.000 Euro schaffen will, weiß wohl so genau noch niemand.

ID.1 viel zu günstig: Wie will VW den Kostenschnitt schaffen?

Bisher sieht es nicht danach aus, als wäre das ohne massive Einbußen bei Komfort und der Leistung möglich. Für den ID.2all gilt der attraktive Einstiegspreis von unter 25.000 Euro wohl auch nur für die deutlich abgespeckte Variante mit viel geringerer Reichweite als VW ausgelobt hat. Spätestens der ID.1 dürfte dann aber endgültig zum reinen Stadtauto für die Kurzstrecke werden, um den Preis halten zu können.

Das nächst größere E-Auto von VW soll der ID.2 werden:

VW ID. 2all: E-Auto für 25.000 Euro vorgestellt

Denkbar wären aber auch Synergieeffekte mit anderen Modellen zu nutzen. So wird VW offenbar sowohl Varianten der Cupra-Modelle als auch den ID.2 und dessen Kompakt-SUV-Version ID.2 X im spanischen Seat-Werk Martorell bauen. Damit der ID.1 nicht zu teuer wird, müsste man aber wohl Europa verlassen.

Profitabilität will man über hohe Stückzahlen erreichen. Allein für den ID.2 sind Insideevs zufolge 100.00 Stück vorgesehen. Möglich ist aber durchaus auch, dass VW sein Ziel von unter 20.000 Euro für den kolportierten ID.1 wieder kassieren muss. Genau das war schließlich schon beim ID.2 der Fall, der nun das 25.000-Euro-Preisschild trägt.

