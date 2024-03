Nach Umweltbonus-Ende: Saftige Rechnung für deutsche Steuerzahler

Der Umweltbonus für Elektroautos hat zu einem fragwürdigen Phänomen geführt: Mehr als 600 Millionen Euro Steuergelder sollen durch den Export geförderter Elektroautos in andere EU-Länder verschwunden sein. Eine neue Untersuchung zeigt, wie die gut gemeinte Förderung auch Käufern außerhalb Deutschlands zugute kam.

E-Autos: Deutscher Umweltbonus erfreut EU-Ausland

Eine Studie des Center of Automotive Management (CAM) zeigt, dass allein in den Jahren 2021 und 2022 Fördergelder in Höhe von 610 Millionen Euro für E-Autos in Deutschland ausgegeben wurden, die anschließend exportiert wurden (Quelle: Auto Motor und Sport).

Möglich wurde dies durch ein Schlupfloch, das den Verkauf der Fahrzeuge bereits nach sechs Monaten Haltedauer erlaubte. So konnten Käufer beispielsweise ein Tesla Model 3 nach kurzer Zeit ohne Wertverlust – teilweise sogar mit Gewinn – ins Ausland verkaufen.

Durch staatliche Zuschüsse von bis zu 9.570 Euro wurden Elektroautos in Deutschland bis Ende 2022 massiv gefördert. Diese Praxis ermöglichte es, die Fahrzeuge nach einer Mindesthaltedauer von sechs Monaten als Gebrauchtwagen zu verkaufen und so die hohen Zulassungssteuern in vielen EU-Ländern zu umgehen. Insbesondere spezialisierte Händler profitierten von diesem Geschäftsmodell, so das CAM.

E-Autos: Subventionierter Export auch 2023

Obwohl der Umweltbonus 2023 gekürzt und die Mindesthaltedauer auf zwölf Monate erhöht wurde, hat dies den Export von subventionierten Elektroautos nicht signifikant reduziert.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Dataforce bleibt die Lücke zwischen Neuzulassungen und Bestand in Deutschland groß. Vor allem Tesla-Modelle sind von diesem Trend betroffen. Nach vorläufigen Berechnungen sollen allein im Jahr 2023 mehr als 18.000 in Deutschland gekaufte Teslas nicht mehr im Land sein.