Die Temperaturanzeige im Auto: Funktion, Bedeutung und Tipps zur richtigen Nutzung

Die Temperaturanzeigen im Auto sind wichtig für die Fahrzeugsicherheit, denn sie liefern unter anderem Informationen über den Motorzustand. Ein Überblick.

Temperaturanzeigen unterscheiden lernen: Diese gibt es im Auto

Euer Fahrzeug hat verschiedene Wärmemesser, die euch einerseits über die Innen- und Außentemperatur und andererseits über die Motortemperatur auf dem Laufenden halten. Da die Anzeigen nicht in allen Autos einheitlich gestaltet und angeordnet sind, nehmt ihr euch am besten die Betriebsanleitung eures Autos zur Hand und seht nach, wo ihr folgende Angaben ablesen könnt:

Außentemperaturanzeige: Sie gibt Auskunft über die Umgebungstemperatur und warnt euch vor möglichem Glatteis bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Sensor befindet sich meist – vor Sonneneinstrahlung geschützt – im Frontbereich eures Autos.

Sie gibt Auskunft über die Umgebungstemperatur und warnt euch vor möglichem Glatteis bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Sensor befindet sich meist – vor Sonneneinstrahlung geschützt – im Frontbereich eures Autos. Innenraumtemperaturanzeige: Fahrzeuge mit Klimaanlage haben eine Anzeige, die entweder die eingestellte oder die aktuelle Innentemperatur oder beide Temperaturen anzeigt.

Fahrzeuge mit Klimaanlage haben eine Anzeige, die entweder die eingestellte oder die aktuelle Innentemperatur oder beide Temperaturen anzeigt. Motortemperaturanzeige: Die Temperatur des Motors wird über die Temperatur des Motorkühlmittels bestimmt und ist die für die Fahrzeugsicherheit wichtigste Temperaturangabe in eurem Cockpit. Die optimale Betriebstemperatur liegt je nach Auto- und Motortyp zwischen 80 und 120 Grad. Typbedingt kann es natürlich zu Abweichungen kommen.

Funktionsweise und Aussehen der Motortemperaturanzeige

Bei fast allen Fahrzeugen ist die Motortemperaturanzeige in eine Skala mit drei Farbbereichen unterteilt.

Wenn ihr euer Auto startet, steht der Zeiger noch ganz links auf der blauen Fläche . Das bedeutet, dass der Motor noch kalt ist und seine optimale Betriebstemperatur erst noch erreichen muss.

. Das bedeutet, dass der Motor noch ist und seine optimale Betriebstemperatur erst noch erreichen muss. Unterwegs wird er sich in der Mitte der Skala, im farblich neutralen oder grünen Bereich einpendeln und, wenn alles in Ordnung ist, auch dort bleiben. Das bedeutet, der Motor läuft optimal .

einpendeln und, wenn alles in Ordnung ist, auch dort bleiben. Das bedeutet, der Motor läuft . Arbeitet sich die Anzeige jedoch in den roten Bereich vor, wird der Motor zu heiß. Es könnte ein Schaden drohen oder bereits vorliegen.

Die Motortemperaturanzeige ist im kritischen Bereich? Was zu tun ist

Wenn die Motortemperaturanzeige in den roten Bereich steigt, kann das verschiedene Ursachen haben. Ein Besuch in der Werkstatt eures Vertrauens ist in jedem Fall sinnvoll. Nicht immer muss ein schwerer Schaden vorliegen. Professionell beurteilen können das aber nur Fachleute.

Wendet euch daher in diesen Fällen bitte unbedingt an einen Fachmann:

Die Anzeige steigt plötzlich in den roten Bereich . Eventuell leuchtet auch eine Warnleuchte. Stellt das Auto in diesem Fall umgehend an einer ungefährlichen und gut einsehbaren Stelle ab und lasst den Motor abkühlen.

. Eventuell leuchtet auch eine Warnleuchte. Stellt das Auto in diesem Fall umgehend an einer ungefährlichen und gut einsehbaren Stelle ab und lasst den Motor abkühlen. Der Benzinverbrauch erhöht sich merklich.

merklich. Die Motorbetriebstemperatur schwankt stark oder bleibt im blauen Bereich.

Egal, ob ein Problem mit dem Kühlsystem, dem Temperatursensor oder anderen Motorkomponenten vorliegt: Mit einem frühzeitigen Werkstattbesuch erspart ihr euch kostspielige Folgeschäden. Das gilt übrigens auch, wenn ihr euch ein gebrauchtes Auto anschafft.

