Samsung muss sich warm anziehen: Neues Xiaomi-Handy wird ein echter Preis-Leistungs-Knaller

Xiaomi hat mit dem Redmi Note 14 bereits ein Smartphone auf den Markt gebracht, das mit einer guten Ausstattung zum niedrigen Preis überzeugt. Mit dem Redmi Note 14S kündigt sich jetzt schon eine verbesserte Version an, die Vor- aber auch Nachteile mitbringt. Für Samsung wird es in der Preisklasse dadurch nicht einfacher.

Xiaomi Redmi Note 14S mit 200-MP-Kamera aufgetaucht

Das normale Redmi Note 14 von Xiaomi ist schon ein sehr starkes Smartphone. Ihr bekommt für wenig Geld ein großes Display mit 120 Hz, eine 108-MP-Kamera, den riesigen 5.500-mAh-Akku und sogar sechs Jahre Software-Updates. Was lässt sich da noch verbessern? Xiaomi versucht es mit einem Redmi Note 14S.

Die S-Version des Redmi Note 14 besitzt laut WinFuture beispielsweise eine 200-MP-Kamera. In der Preisklasse von unter 250 Euro ist das ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Beim Display ändert sich nichts, dafür wird der Akku mit 5.000 mAh etwas kleiner, lässt sich mit bis zu 67 Watt aber mehr als doppelt so schnell per Kabel aufladen.

Angetrieben wird das Redmi Note 14S dabei vom gleichen MediaTek Helio G99 Ultra, dem bis zu 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Es bleibt auch dabei, dass in diesem Modell nur ein 4G-Modem eingebaut ist.

Die Unterschiede zwischen dem Redmi Note 14 und Note 14S belaufen sich am Ende also auf die Kamera und den Akku. Da müsst ihr dann eure Priorität herausfinden. Wollt ihr eine bessere Kamera oder einen größeren Akku, der dafür aber langsamer geladen werden kann? Wann genau das Redmi Note 14S vorgestellt wird, ist nicht bekannt.

Samsung bekommt mehr Konkurrenz

Für Samsung werden die gut ausgestatteten Xiaomi-Handys in dieser Preisklasse zu einer echten Herausforderung. Das Galaxy A16 und Galaxy A26 spielen in einer ähnlichen Liga und sind teilweise schlechter ausgestattet. Es wird also spannend sein, zu sehen, wie die Geräte am Ende bei den Verkaufszahlen abschneiden.

Xiaomi deckt auch die Oberklasse mit einem neuen Smartphone ab:

