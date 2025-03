Samsung Galaxy S23: Android 15 und One UI 7 für erste Smartphone-Besitzer freigegeben

Samsung bekleckert sich aktuell nicht wirklich mit Ruhm, wenn es um die Verteilung von Android 15 und One UI 7 für ältere Smartphones geht. Noch immer warten selbst Modelle wie das Galaxy S24 auf die neue Version. Im Hintergrund tut sich aber etwas. Jetzt wurde der Beta-Test für die Galaxy-S23-Serie gestartet.

Android 15 für das Samsung Galaxy S23 aufgetaucht

Update vom 13. März 2025: Samsung hat nun tatsächlich mit dem Beta-Test von Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S23-Smartphones begonnen. Laut SamMobile wurde der Test zuerst in Indien gestartet. Weitere Länder sollen folgen.

Originaler Artikel vom 4. März 2025:

Samsung muss extrem viele Smartphones mit Android 15 und One UI 7 versorgen. Bisher laufen nur die Galaxy-S25-Modelle damit. Software-Updates bis hin zum Galaxy S21 und viele Einsteiger- und Mittelklasse-Handys werden folgen. Die große Frage ist nur, wann das passiert. Die Beta-Tests für die Galaxy-S24-Serie laufen bereits. Jetzt ist auch eine Version für die Galaxy-S23-Modelle aufgetaucht (Quelle: AndroidCentral).

Auf den Testservern von Samsung wurde eine erste Beta-Version von Android 15 und One UI 7 für das Galaxy S23 entdeckt. Die Chancen stehen also ganz gut, dass das Unternehmen schon in Kürze mit dem Beta-Test startet und einige Wochen später die finale Version erscheint. Welche Features von den Galaxy-S25-Smartphones übernommen werden, ist bisher nicht bekannt. Da müsst ihr auf den Release der Testversion warten.

Wenn eine Testversion für das normale Galaxy S23 aufgetaucht ist, werden das Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra mit Sicherheit bald folgen. Samsung startet Beta-Tests immer für eine ganze Smartphone-Serie und nicht für einzelne Modelle. Ausgenommen davon ist nur die FE-Variante.

Wann geht es mit Android 15 endlich los?

Erst kürzlich ist ein interner Zeitplan von Samsung aufgetaucht, der die Release-Termine für Android 15 und One UI 7 enthüllen soll. Demnach sollen die Galaxy-S23-Smartphones ab dem 25. April 2025 mit der finalen Version versorgt werden. Sollte sich der Termin bestätigen, wird die Testphase nur wenige Wochen laufen. Die Software könnte also schon relativ final sein.

Das erwartet euch mit Android 15:

