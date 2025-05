Google enthüllt clevere Android-Funktion: Samsung-Nutzer kennen sie seit Jahren

Für Besitzer von Samsung-Handys ist es ein alter Hut, alle anderen Android-Nutzer dürfen sich freuen. Google arbeitet an einer eigenen DeX-Alternative. Damit verwandelt sich das Android-Handy ganz einfach in einen PC.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google: Desktop-Modus für Android kommt

Was Samsung mit DeX seit Jahren vormacht, nimmt Google nun selbst in Angriff: Ein echter Desktop-Modus für Android-Geräte ist in Arbeit. Auf neueren Pixel-Smartphones ist bereits eine aktivierbare Option in den Entwickler-Einstellungen aufgetaucht. Noch steckt das Feature in den Kinderschuhen, aber die Richtung ist klar – Android bekommt eine PC-ähnliche Oberfläche mit Taskleiste, Fensterverwaltung und Maussteuerung für externe Displays.

Anzeige

Bisher war die Desktop-Darstellung von Android beim Anschluss an Monitore kaum mehr als eine vergrößerte Smartphone-Ansicht. Google hat sich nun aber ein ganz neues Fenstersystem ausgedacht, das Apps frei verschiebbar und in der Größe anpassbar macht, ähnlich wie bei herkömmlichen Desktop-Betriebssystemen. Die neue Taskleiste zeigt angeheftete und zuletzt genutzte Apps, was das Multitasking deutlich verbessern dürfte.

Der neue Desktop-Modus von Android. (© Android Authority)

Anzeige

Die Basis für Googles Desktop-Modus stammt aus dem Tablet-Modus von Android 15. Dort hatte Google ein neues Fenstermanagement eingeführt, das nun auf externe Bildschirme ausgeweitet wird. Im Vergleich zu Samsungs DeX hinkt Googles Lösung noch hinterher, bietet aber bereits wichtige Grundlagen wie Drag-and-Drop. Der Bildschirm des angeschlossenen Smartphones soll bei der Google-Variante immer nutzbar bleiben.

Desktop-Modus erst mit Android 17?

Für das kommende Android 16 ist Googles Desktop-Modus offenbar nicht geplant. Stattdessen soll die DeX-Variante wohl erst später freigeschaltet werden, möglicherweise mit einem der vierteljährlichen Updates oder erst mit Android 17 (Quelle: Android Authority).

Anzeige

Langfristig könnte der Schritt bedeuten, dass Android besser auf wirklich große Displays vorbereitet ist. Das würde nicht nur das Multitasking auf Tablets und Smartphones erleichtern, sondern auch den Einsatz von Android als vollwertiges Desktop-System denkbarer machen.

So funktioniert die Samsung Desktop Experience (DeX):

Dex: Das Samsung-Feature, das JEDER vergisst Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.