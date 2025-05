Im Urlaub unverzichtbar: So nutzt ihr Google Maps bei der Reiseplanung

Ihr seid im Urlaub auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen? Google Maps hat eine hilfreiche Funktion, mit der ihr euer Ziel schnell und einfach erreicht!

Anzeige öffentlicher Verkehrsmittel

Wenn ihr im Urlaub ohne euer Auto unterwegs seid, nutzen viele von euch wahrscheinlich die Apps der lokalen Verkehrsverbünde. Das muss gar nicht sein – eine App, die wohl alle auf ihrem Handy haben, kann euch sehr gut weiterhelfen.

Google Maps zeigt euch nämlich nicht nur die besten Strecken für die Fahrt mit dem Auto oder wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, sondern zeigt euch auch, wie ihr euer Ziel mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz einfach erreicht. Dabei kann Google Maps auch das gesamte Streckennetz der Stadt anzeigen:

Schon seht ihr das gesamte lokale Streckennetz. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Verbindungssuche einfach wie bei Autorouten

Im Grunde genommen müsst ihr bei der Routensuche nichts anders machen als bei einer normalen Routenplanung. Der einzige Unterschied ist, dass ihr im Reiter öffentliche Verkehrsmittel auswählt. Ihr gebt also eure Strecke ein und wählt das Zugsymbol, dann werden euch verschiedene Fahrtmöglichkeiten angezeigt.

Verschiedene Routen werden in Google Maps angezeigt. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Dabei könnt ihr auch auswählen, ob eine bestimmte Form öffentlicher Verkehrsmittel ausgeschlossen oder bevorzugt werden soll. Außerdem könnt ihr wählen, ob eher die beste Route oder die kürzesten Fußwege für euch Priorität haben.

Über Google Maps lassen sich auch Orte besuchen, die ihr sonst nie sehen würdet.

Häufig mit Echtzeitangabe

Besonders praktisch an der Funktion ist die Angabe der Verbindung in Echtzeit. Ewiges Warten auf eine verspäteten Bahn oder einen verspäteten Bus gehört damit der Vergangenheit an. Sollte es irgendwann einmal auf der Strecke Probleme geben, wird Google Maps euch auch hier optimal leiten, sodass ihr möglichst wenig Zeit verlieren werdet.

Wenn ihr euch fragt, wie voll eure Bahn sein wird, gibt euch Google Maps auch hier hilfreiche Informationen. Damit könnt ihr abschätzen, ob ihr lieber etwas warten wollt oder ob ihr in der nächsten Bahn genügend Platz für euch und euer Gepäck findet.