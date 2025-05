Samsung Kalender: Feiertage anzeigen lassen – so geht's

Euer Samsung-Kalender zeigt keine Feiertage an? Statt euch durch Menüs zu wühlen oder jeden Feiertag einzeln einzutragen, zeigen wir euch zwei einfache Wege, wie sie automatisch angezeigt werden – mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Screenshots.

Natürlich könntet ihr„einfach“ manuell alle Feiertage eintragen, die für euch und das Bundesland in dem ihr lebt wichtig sind. Es geht aber auch komfortabler: So könnt ihr entweder den „Samsung Kalender“ mit dem „Google Kalender“ synchronisieren, welcher die deutschen Feiertage kennt, oder ihr importiert eine vorgefertigte ICS-Datei (iCal-Format).

Feiertage über den Google-Kalender einstellen

Eine einfache Möglichkeit, Feiertage im Samsung-Kalender sichtbar zu machen, ist die Synchronisation mit dem Google-Kalender. Dieser enthält standardmäßig die deutschen Feiertage und kann direkt mit dem Samsung-Kalender verknüpft werden.

Wenn ihr im Menü des Samsung-Kalenders auf „Jetzt synchronisieren“ drückt, sollte er auch standardmäßig die auf dem Samsung-Smartphone oder -Tablet gespeicherten Google-Konten abfragen.

Wenn diese nicht in eurer Auswahl der verfügbaren Kalender auftauchen oder ihr die Feiertage nach dem Aktivieren nicht seht, hilft ein kleiner Trick:

Öffnet den „Play Store“ und installiert den „Google Kalender“. Startet den Google-Kalender mit der normalen Kalender-Ansicht – ihr müsst nichts weiter machen. Öffnet nun wieder den „Samsung Kalender“. Tippt oben links auf das Menü-Symbol (≡) und dann auf „Jetzt synchronisieren“. Im Menü tippt ihr auf euren Google-Account und aktiviert den Haken bei „Feiertage in Deutschland“. © GIGA

Jetzt sollten alle Feiertage für Deutschland im Samsung-Kalender angezeigt werden. Die Google-Kalender-App könnt ihr danach wieder deinstallieren – die Feiertage bleiben trotzdem sichtbar. Alternativ könnt ihr sie installiert lassen, solltet dann aber in einer der beiden Apps die Benachrichtigungen deaktivieren, um doppelte Erinnerungen zu vermeiden.

Feiertage im Samsung-Kalender über ICS-Datei importieren

Ihr könnt Feiertage auch per ICS-Datei in den Samsung-Kalender importieren. Praktisch: Neben den deutschen Feiertagen lassen sich so auch die Schulferien eures Bundeslandes oder die Gedenk- und Feiertage anderer Länder, Kulturen und Glaubensrichtungen eintragen.

