Xiaomi gehört zu den aufstrebenden Sternen des Smartphone-Geschäfts, nachdem Huawei abserviert wurde. Das chinesische Unternehmen möchte aber nicht nur den Platz von Huawei ausfüllen, sondern auch Samsung angreifen. Dazu plant Xiaomi ein ganz besonderes faltbares Smartphone, das die Vorteile aus zwei Welten vereint.

Xiaomi entwickelt ein ganz besonderes Falt-Smartphone

Samsung führt den Markt mit faltbaren Smartphones unangefochten an. Mit dem Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 werden bald zwei weitere Modelle vorgestellt. Xiaomi hält sich bisher noch zurück, obwohl seit Jahren ein eigenes Falt-Smartphone geplant ist. Jetzt taucht ein neues Designpatent auf, das eine spezielle Optik enthüllt (Quelle: LetsGoDigital). Beim Falt-Smartphone von Huawei-Modell ist das Display außen. Zusätzlich gibt es einen Bereich, wo die Kamera viel Platz hat. Bei Samsung ist das faltbare Display hingegen im Inneren sicher untergebracht. Xiaomi kombiniert beide Ideen in einem faltbaren Smartphone und geht noch einen Schritt weiter:

Während Samsung im Galaxy Fold auf zwei Displays setzt, wo der äußere Bildschirm eigenständig arbeitet, will Xiaomi ein langes Panel von Innen nach Außen ziehen. So ist der Übergang nahtlos. Durch die hervorstehende Partie auf der Innenseite wird die Seite mit Display im zusammengeklappten Zustand beim Transport geschützt. Für die Nutzerinnen und Nutzer könnte so ein komplett neues Bedienerlebnis entstehen. Komplett aufklappen, damit man das gesamte Display nutzen kann, geht aber wohl nicht.

In diesem Video seht ihr das Falt-Handy von Xiaomi, das eventuell noch erscheint:

Wann kommt das erste Falt-Smartphone von Xiaomi?

Xiaomi hat schon vor Jahren ein doppelt faltbares Handy gezeigt, dieses aber nie auf den Markt gekommen ist. In den letzten Monaten sind immer wieder tolle Ideen aufgetaucht, die nicht umgesetzt wurden. Deswegen würden wir uns bei dem neuen Design-Patent keine zu großen Hoffnungen machen. Immerhin will Samsung seine faltbaren Displays bald verkaufen. Sodass wir zukünftig wohl einige Smartphones erhalten, die dem Galaxy Z Fold und Z Flip sehr ähnlich sehen werden.

