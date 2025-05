Android 16 ist nur der Anfang: Das erwartet Besitzer von Samsung-Handys direkt nach One UI 8

Ein verborgener Code-Schnipsel in der aktuellen Telefon-App von Samsung enthüllt: Der südkoreanische Technologieriese plant schon jetzt die übernächste Version seiner Smartphone-Oberfläche. One UI 8.5 soll direkt auf Version 8.0 folgen und markiert damit einen strategischen Richtungswechsel in Samsungs Update-Politik.

Samsung arbeitet bereits an One UI 8.5

In einem versteckten Debug-Menü der Samsung-eigenen Telefon-App fanden sich eindeutige Hinweise auf One UI 8.5. Die neue Version wird nach One UI 8 erscheinen, das bereits auf Android 16 basiert. Damit verabschiedet sich Samsung offenbar von den gewohnten Zwischenversionen wie x.1 oder x.1.1 – ein ungewöhnlicher Strategiewechsel im Vergleich zu früheren Update-Zyklen.

One UI 8.5 verspricht durch den größeren Versionssprung auch mehr Änderungen im Vergleich zu einer Version One UI 8.1 oder One UI 8.1.1, die meist nur Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen mit sich bringen würde. Welche Neuerungen One UI 8.5 genau beinhaltet, ist nicht bekannt. Es wird aber weiterhin auf Android 16 basieren.

Die kommenden Foldables Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 werden noch mit One UI 8 auf den Markt kommen. One UI 8.5 dürfte sein Debüt erst mit der Galaxy-S26-Serie feiern. Für die aktuelle Galaxy-S25-Reihe plant Samsung zunächst ein Beta-Programm für One UI 8, das noch diesen Monat starten soll. Alle Geräte, die One UI 8.0 erhalten, werden voraussichtlich auch für das 8.5-Update qualifiziert sein (Quelle: SamMobile).

One UI 9 auf Basis von Android 17

One UI 8.5 wäre für Samsung also ein klarer Zwischenschritt auf dem Weg zu One UI 9 und Android 17. Dort werden mit Sicherheit alle Neuerungen integriert sein, die die Galaxy-S26-Smartphones ausmachen. Die Features dürften dann früher oder später auch auf älteren Smartphones landen. Sobald dazu neue Informationen auftauchen, werden wir euch informieren.