Samsung spendiert älterem Smartphone dickes Software-Update

Während Samsung im Hintergrund mittlerweile an Android 16 und One UI 8 arbeitet, werden immer noch einige Nachzügler mit Android 15 und One UI 7 versorgt. Besonders bei den Einsteigern und in der Mittelklasse fehlen hier und da einige ältere Modelle. Besitzerinnen und Besitzer des Galaxy A53 können sich nun freuen.

Samsung Galaxy A53 erhält Android 15

Das Galaxy A53 gehört zu Samsungs erfolgreichsten Mittelklasse-Smartphones. Jetzt belohnt der Hersteller die Besitzer mit einem gewichtigen Software-Update. One UI 7 basierend auf Android 15 steht ab sofort zum Download bereit – zumindest in Südkorea. Dort hat Samsung mit der Verteilung des Software-Updates offiziell begonnen. Weitere Länder dürften bald folgen. Wichtig ist erst einmal, dass das Update fertig ist.

Mit einer Größe von etwa 3,4 GB bringt das Update auf Android 15 und One UI 7 zahlreiche Neuerungen auf das Gerät. Ihr erkennt die neue Version an der Buildnummer A536NKSU9FYE1. Das Smartphone erhält wie die anderen Modelle eine optische Überarbeitung, neue Funktionen und viele Verbesserungen. Großartig neue KI-Features, wie ihr sie von den High-End-Modellen kennt, gibt es hier aber nicht.

SamMobile geht davon aus, dass Samsung das Update auf Android 15 und One UI für das Galaxy A53 in Kürze auch in Europa verteilen wird. Das könnte sogar noch im Mai passieren. Spätestens aber im Juni. Checkt also regelmäßig, ob die neue Version für euer Smartphone bereits verfügbar ist.

So sieht die Zukunft des Samsung Galaxy A53 aus

Für das Galaxy A53 markieren Android 15 und One UI 7 das vorletzte große Upgrade im Lebenszyklus. Nach Android 16 mit One UI 8 später in diesem Jahr und möglicherweise One UI 8.5 im nächsten Jahr wird das Gerät nur noch Sicherheitsupdates erhalten. Damit erfüllt Samsung sein Versprechen von vier großen Android-Versions-Updates für seine Mittelklasse-Smartphones. Ihr könnt das Smartphone also noch eine lange Zeit nutzen.