WhatsApp auf Samsung installieren und für welche Geräte wird es abgeschaltet?

WhatsApp ist eine der unverzichtbaren Apps auf allen Smartphones. Natürlich darf auch WhatsApp für Samsung nicht fehlen. Die App lässt sich auf den meisten Samsung-Galaxy-Geräten direkt über den Google Play Store oder Samsung App Store installieren.

Hier könnt ihr die App direkt auf euer Samsung-Galaxy-Smartphone herunterladen:

WhatsApp Messenger WhatsApp LLC

Dabei ist es gleich, ob ihr ein Galaxy S26, Galaxy Note oder Samsung Galaxy Z besitzt, WhatsApp funktioniert auf nahezu allen Samsung-Geräten gleich. In den folgenden Zeilen erfahrt ihr, wie ihr an den WhatsApp für Samsung Download kommt und das Chat-Programm installieren, sowie bedienen könnt.

Hier findet ihr WhatsApp für Samsung

Wollt ihr WhatsApp für Samsung herunterladen, müsst ihr den Play Store auf eurem Gerät öffnen. Über die Suchleiste sucht ihr nun nach „WhatsApp“ und wählt das erste Ergebnis.

Play Store öffnen: Öffnet den Google Play Store auf eurem Samsung-Smartphone. Sucht nach „WhatsApp Messenger“. Tippt auf „Installieren“ und wartet, bis der Download und die Installation abgeschlossen sind. Startet WhatsApp. Gebt eure Telefonnummer ein und tippt auf „Weiter“. Ihr erhaltet eine SMS mit einem Bestätigungscode. Gebt den Code ein. Gebt euren Namen ein und wählt ein Profilbild aus. Jetzt könnt ihr mit dem Chatten beginnen. Kontakte werden direkt aus dem Telefonbuch des Samsung-Handys in WhatsApp importiert.

Im „Play Store“ finden sich noch weitere Ergebnisse zur Suche nach WhatsApp. Hierbei handelt es sich allerdings nur um Ableger, die meistens eher unnütze Funktionen zur App hinzufügen. Die meisten dieser Anwendungen stammen nicht direkt von den WhatsApp-Entwicklern. Installiert solche Apps nicht blind, da WhatsApp immer wieder Nutzer von Drittanbieter-Apps ausschließt. Zudem kann es passieren, dass ihr hier an Betrüger geratet, die euren WhatsApp-Account durch gefälschte Apps für Samsung & Co. stehlen wollen. An dieser Stelle sei noch die App WhatsApp Wallpaper erwähnt, mit der ihr den Hintergrund im Messenger verändern könnt und die zudem direkt von den WhatsApp Entwicklern und somit aus sicherer Quelle stammt.

WhatsApp Wallpaper WhatsApp LLC

Um Apps wie WhatsApp +, WhatsApp Sniffer usw. solltet ihr einen Bogen machen. Hierbei handelt es sich um gefährliche Apps, die die WhatsApp-Sicherheit, bzw. die eures Smartphones aushebeln und eure Daten ausspähen wollen.

WhatsApp für Samsung: Der ultimative Messenger

Falls ihr WhatsApp über den „Google Play Store“ nicht auf eurem Samsung-Gerät installieren könnt, wird die App für das Handy nicht unterstützt, weil das Gerät zum Beispiel zu alt ist. Ist das der Fall, könnt ihr versuchen, die WhatsApp-APK manuell und ohne „Play Store“ auf eurem Samsung-Gerät zu installieren. Ihr findet die APK im Downloadbereich auf der offiziellen WhatsApp-Seite:

Achtet auch hier darauf, APKs nur aus bekannten und seriösen Quellen zu installieren, da Betrüger auch hier gerne den Namen von WhatsApp verwenden, um Schad-Apps zu verbreiten. Der Download über die WhatsApp-Webseite ist sicher. Falls ihr Probleme habt, die App zu installieren, helfen wir euch hier weiter: App als APK-Datei in Android installieren – so gehts. Habt ihr WhatsApp einmal installiert, zeigen wir euch an anderer Stelle, wie ihr die App einrichtet:

Support-Aus: Auf diesen Samsung-Geräten läuft WhatsApp nicht mehr

WhatsApp läuft nur auf Geräten, auf denen mindestens Android 5.0 installiert ist. Habt ihr noch ein altes Samsung-Smartphone wie ein Galaxy S3, funktioniert der Messenger dort nicht mehr. Zum 1. Juni wurde der Support unter anderem für diese Galaxy-Geräte eingestellt:

Galaxy S4 MIni

Galaxy Note 3

Galaxy Ace Reihe

Galaxy Core Reihe

Trend

Mit diesen Tricks holt ihr alles aus WhatsApp heraus:

Weitere Tipps:

