Samsung Galaxy Watch: Blutdruck messen – wie geht das?

Habt ihr eine aktuelle „Samsung Galaxy Watch“, könnt ihr mithilfe der smarten Uhr euren Blutdruck messen und tracken. So behaltet ihr eure Blutdruckwerte langfristig im Auge. Wie geht das und welches Modell benötigt man dafür?

Behaltet im Hinterkopf, dass es sich bei der „Galaxy Watch“ nicht um ein präzises, medizinisches Gerät handelt. Die Messfunktion könnt ihr also für eure eigene Information nutzen. Falls jedoch ein medizinischer Anlass vorliegt oder ihr in ärztlicher Behandlung seid, solltet ihr Daten von einem professionellen Gerät beziehen. Aus den Messergebnissen solltet ihr auch nicht auf eigene Faust Schlüsse ziehen und zum Beispiel Medikamente oder Dosierungen ändern.

Blutdruck messen mit der Galaxy Watch: Kalibrierung

Die Funktion zum Messen des Blutdrucks steht bei der Samsung Galaxy Watch Active2, der Samsung Galaxy Watch 3 und neueren Modellen zur Verfügung. Die entsprechenden Sensoren sind also auch bei der Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 6 verbaut. Ihr müsst den Blutdruck 3-mal mit einem richtigen Messgerät messen und die Werte in die „Samsung Health Monitor“-App eintragen. Danach funktioniert die Messung über die Uhr, sollte aber regelmäßig neu kalibriert werden.

Neben der smarten Uhr benötigt ihr ein Samsung-Galaxy-Smartphone, das mit der Uhr verbunden ist sowie das Blutdruckmessgerät, das per Manschette am Oberarm befestigt wird. Das Video des Herstellers zeigt, wie ihr die Funktion an Galaxy-Geräten einrichtet und kalibriert:

Zudem muss ein Samsung-Konto eingerichtet sein. Mit dem richtigen Equipment könnt ihr die Blutdruck-Funktion mit der Galaxy Watch kalibrieren:

Stellt dafür zunächst sicher, dass die Smartwatch und das Smartphone jeweils mit der neuesten Betriebssystemversion laufen. Öffnet die „Samsung Health Monitor App“ auf dem Smartphone. Die App ist bei Samsung-Smartphones vorinstalliert. Die App muss beim ersten Start eingerichtet werden. Dafür muss die Uhr mit dem Smartphone verbunden sein und das Smartphone auf das Internet zugreifen können. Wählt dann die „Blutdruck“-Option aus. Tippt unten auf „Uhr kalibrieren“. Lest euch die Hinweise auf dem Bildschirm durch. Habt ihr alles verstanden, wählt „Weiter“. Die Kalibrierung beginnt. Dafür muss die Uhr fest am Handgelenk sitzen. Legt die Manschette des Blutdruckgeräts an. Wählt dafür den Arm, an dem ihr die „Galaxy Watch“ nicht tragt. Mit „Weiter“ wird der Blutdruck gemessen. Tragt die Daten in der „Health Monitor“-App ein. Wiederholt die Messung. Danach ist die Kalibrierung abgeschlossen. Nach einem Monat müsst ihr den Vorgang erneut durchführen.

Samsung Galaxy Watch 4 & Co.: Blutdruck messen

Ist die Messfunktion einmal kalibriert, könnt ihr eure Messungen starten. Tragt die Uhr dabei am selben Handgelenk, wie bei der Einrichtung.

Öffnet die Health-App auf der Galaxy Watch. Wählt die Blutdruck-Funktion und startet den Messvorgang. Haltet den Arm ruhig und bewegt euch auch sonst so wenig wie möglich. Nach einer kurzen Zeit seht ihr die Daten für den Puls, systolischen und diastolischen Blutdruck auf dem Display der Smartwatch. Gleichzeitig werden die Daten in die „Samsung Health Monitor“-App auf dem gekoppelten Smartphone übertragen.

Wie misst die Uhr den Blutdruck? Die Galaxy Watch nutzt eine optische Pulsmessung (PPG-Sensor) und ermittelt anhand von Pulswellenlaufzeit und Kalibrierwerten deinen Blutdruck. Das ist nicht so präzise wie ein medizinisches Messgerät, aber für eine grobe Kontrolle durchaus brauchbar.

Mit den Ergebnissen könnt ihr euren Blutdruck langfristig tracken und habt eine Datenbasis für ein Gespräch mit einem Arzt.

