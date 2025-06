Für Galaxy Watches: Samsung aktiviert wichtige Smartwatch-Funktion

Mit einem neuen Smartwatch-Feature will Samsung seine Galaxy Watch noch mehr zur Gesundheitszentrale machen. Jetzt hat der Konzern eine Schlafapnoe-Erkennung in 34 weiteren Ländern freigeschaltet, darunter auch in Deutschland.

Samsung: Schlafapnoe-Erkennung startet in Europa

Samsung weitet die Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe in vielen europäischen Ländern aus – und das offiziell mit CE-Zulassung. Das Feature ist ab sofort Teil der Health-Monitor-App von Samsung und steht auf kompatiblen Galaxy-Watch-Modellen zur Verfügung.

Bisher war die Erkennung nur in manchen Ländern wie den USA, Südkorea und Kanada verfügbar. Jetzt kommen unter anderem Deutschland, Frankreich und Spanien dazu. Die Funktion soll Nutzer bei der frühzeitigen Erkennung von obstruktiver Schlafapnoe unterstützen, einer oft unbemerkten Atemstörung im Schlaf.

Die Schlafapnoe-Erkennung arbeitet softwarebasiert direkt auf der Smartwatch. Zwei Nächte lang misst die Uhr regelmäßig die Atemmuster des Trägers und erkennt dabei potenziell gefährliche Aussetzer. Die Daten werden aufgezeichnet, ausgewertet und in der App angezeigt. Zwar ersetzt das Feature keine medizinische Diagnose, aber es kann laut Samsung dabei helfen, ein Problembewusstsein zu schaffen.

Die europäische CE-Zertifizierung bedeutet, dass die Funktion die gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben der EU erfüllt. Mit diesem Update ist Samsung Vorreiter unter den großen Wearable-Herstellern und könnte den Markt für smarte Gesundheits-Features langfristig verändern.

Schlafapnoe-Erkennung ab Galaxy Watch 4

Voraussetzung für die Nutzung ist eine Galaxy Watch 4 oder ein neueres Modell sowie ein Galaxy-Smartphone mit Android 12 oder höher. Die Geräte müssen in einem Land gekauft worden sein, das nun zu den unterstützten Ländern gehört. Andernfalls bleibt die Funktion gesperrt.

Mehr zur Galaxy Watch 7 seht ihr im Video:

