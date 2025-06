Samsung baut endlich das Ultra-Smartphone, das sich viele seit Jahren wünschen

Samsung wagt den nächsten großen Schritt bei Falt-Smartphones und kündigt erstmals eine Ultra-Version des Galaxy Z Fold an. Das neue Spitzenmodell verspricht nicht nur ein dünneres Design und ein besseres Seitenverhältnis des Displays, sondern auch die beste Kamera seiner Klasse. Der für Juli geplante Launch in New York markiert einen Meilenstein in der Geschichte faltbarer Smartphones und könnte Samsung wieder ganz nach vorne bringen.

Samsung hat erstes Ultra-Falt-Smartphone angekündigt

Samsung erfüllt mit dem ersten Ultra-Modell der Galaxy-Fold-Serie endlich den lang gehegten Wunsch vieler Nutzer nach einem echten High-End-Modell als Falt-Smartphone. Das Gerät soll deutlich schlanker als sein Vorgänger sein. Zur Erinnerung: Das Galaxy Z Fold 6 ist 5,6 mm dünn. Besonders spannend sollen die Kameras werden. Während Samsung hier und da Kompromisse eingehen musste, soll die verbesserte Kamera neue Maßstäbe setzen und die Konkurrenz hinter sich lassen. Samsung hat auch schon ein erstes Teaser-Video veröffentlicht:

Samsung: Teaser zum Galaxy-Foldable-Ultra

Im kurzen Teaser-Video sieht man ein sehr dünnes Gehäuse mit einem etwas angenehmeren Seitenverhältnis. Das Handy wirkt im Vergleich zu den Vorgängern nicht mehr so länglich, sondern vom Seitenverhältnis deutlich normaler. Erinnert mehr an ein Galaxy S25 Ultra (Test), das sich aufklappen lässt. Erwartet wird ein 6,5-Zoll-Außendisplay und ein 8,2-Zoll-Faltdisplay.

Die Integration modernster KI-Funktionen soll beim neuen Ultra-Modell natürlich auch im Mittelpunkt stehen. Samsung verspricht ein nahtloses Zusammenspiel von Künstlicher Intelligenz und Hardware, optimiert für das faltbare Format. Im ausgeklappten Zustand verwandelt sich das Gerät in einen vollwertigen Entertainment-Hub und Arbeitsplatz. Sprachsteuerung und KI-gestützte Tools sollen dabei helfen, den Alltag effizienter zu gestalten.

Samsung wird ein Falt-Produktfeuerwerk abfeuern

Die Präsentation des Galaxy Z Fold 7 Ultra ist Teil einer größeren Produktoffensive. Neben dem Premium-Modell soll Samsung auch das reguläre Galaxy Z Fold 7 sowie die Flip-Modelle Galaxy Z Flip 7 und Galaxy Z Flip 7 FE vorstellen. Das Launch-Event soll Anfang Juli in New York stattfinden – erstmals wieder als Präsenzveranstaltung (Quelle: Samsung).