Samsung gibt nicht auf: Im zweiten Anlauf soll es besser klappen

Samsungs Produktpalette ist schier endlos – und stetig in Bewegung. Aktuell soll ein Nachfolger des Galaxy Ring in Arbeit sein. Erste Hinweise deuten auf interessante Verbesserungen hin.

Ein Ring, sie zu tracken?

Smart-Tech-Enthusiasten aufgepasst: Samsung hat offenbar grünes Licht für den Galaxy Ring 2 gegeben. Laut einem Bericht von GalaxyClub arbeitet das Unternehmen derzeit an einer Neuauflage des smarten Wearables. Da sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, sind bisher nur wenige Details bekannt – doch die bisherigen Leaks klingen vielversprechend.

Die Rede ist von einer schlankeren Form, längerer Akkulaufzeit und einem überarbeiteten Design, das den Tragekomfort verbessern soll. Auch neue Sensoren könnten integriert werden – etwa zur präziseren Messung der Körpertemperatur statt nur der Hauttemperatur. Zudem wird spekuliert, dass Samsung mit Feststoffbatterien experimentiert, die mehr Energie auf kleinerem Raum speichern können. Das klingt innovativ – aber auch nach einem potenziell höheren Preis.

Galaxy Ring 2: Mit Vorsicht zu genießen

Noch handelt es sich ausschließlich um Gerüchte, die seit dem Launch des ersten Galaxy Ring im Umlauf sind. Samsung selbst schweigt bislang zu dem Projekt.

Ob der Galaxy Ring 2 ein großer Wurf wird oder eher ein behutsames Upgrade mit smarteren Health-Funktionen und feinen Hardware-Optimierungen, bleibt abzuwarten. Fest steht: Smart-Tech-Fans brauchen noch etwas Geduld. Eine Präsentation wäre frühestens 2026 denkbar – möglicherweise gemeinsam mit der Galaxy-S26-Serie.

Wer nicht so lange warten will, findet das aktuelle Modell weiterhin in elf Größen und drei Farben – und muss bis dahin nicht mit leeren Fingern dastehen. Ganz günstig ist das allerdings nicht: Rund 450 Euro werden dafür fällig.