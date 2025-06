Samsung setzt neue Maßstäbe mit seinem kommenden Smartphone

Samsung heizt die Gerüchteküche mit einem mysteriösen Teaser zur nächsten Generation seiner Foldables an. So dünn, so leicht, so „Ultra“ wie nie zuvor. Doch was steckt dahinter?

Seit der Einführung des ersten Galaxy Fold im Jahr 2019 verfolgt Samsung das Ziel, die Mobilität eines Smartphones mit der Produktivität eines Tablets zu verbinden. Inzwischen wurde das Konzept mehrfach überarbeitet und der jüngste Teaser deutet auf einen neuen Meilenstein hin: Ein hauchdünnes Foldable, das mutmaßlich das kommende Galaxy Z Fold 7 repräsentiert (Quelle: Samsung).