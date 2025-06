Samsung macht viel Wirbel um Smartphones, an die das Unternehmen selbst nicht mehr glaubt

Samsung rührt aktuell massiv die Werbetrommel für die kommenden Falt-Smartphones. Es soll mehr Modelle geben und sie sollen eine deutlich bessere Ausstattung erhalten. Hinter den Kulissen zeigt sich aber wohl ein anderes Bild – nämlich genau das Gegenteil. Samsung glaubt gar nicht wirklich, dass die Smartphones die Verkaufszahlen steigern.

Samsung fährt Falt-Handy-Produktion zurück

Samsung soll die Produktion seiner neuen Falt-Smartphones deutlich zurückfahren. Statt der ursprünglich geplanten 1,34 Millionen Einheiten sollen nur noch 1,18 Millionen Geräte des kommenden Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 vom Band laufen. Diese überraschende Strategieänderung soll vor dem Hintergrund eines schrumpfenden Marktes für Foldables und wachsender Konkurrenz durch Google in Europa erfolgen.

Die Zahlen sollen eine deutliche Sprache sprechen: Samsung plant für den Launch seiner neuen Foldables nur noch die Produktion von 550.000 Galaxy Z Flip 7 und 630.000 Galaxy Z Fold 7. Hinzu kommen etwa 160.000 Stück des günstigeren Galaxy Z Flip 7 FE. Diese vorsichtige Planung steht in starkem Kontrast zu den ambitionierten Verkaufszielen des Vorjahres, als Samsung von 9 bis 10 Millionen abgesetzten Geräten träumte – eine Marke, die deutlich verfehlt wurde.

Besonders in Europa soll Samsung immer mehr unter Druck geraten. Der Marktanteil des Unternehmens im Segment der faltbaren Smartphones ist um 15 Prozentpunkte auf 41 Prozent geschrumpft. Während Google mit seinen Foldables an Boden gewinnt, kämpft Samsung nicht nur gegen die Konkurrenz, sondern auch gegen einen insgesamt schrumpfenden Markt für Falthandys. Mit der gesenkten Produktion passt man sich der neuen Marktlage an, obwohl man nach außen natürlich weiterhin versucht, die Falt-Handys im besten Licht dastehen zu lassen.

Wirtschaftliche Unsicherheiten belasten den Absatz

Die zurückhaltende Produktionsplanung spiegelt auch die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wider. Drohende Zölle und eine instabile Wirtschaftslage in den USA veranlassen Hersteller zu einer vorsichtigeren Strategie. Samsung reagiert damit auf die veränderten Marktbedingungen und vermeidet das Risiko überfüllter Lager (Quelle: 9to5Google).