Hyperlapse bei Handys von Samsung & Co.: Was ist das?

Bei aktuellen Samsung-Smartphones kann man in der Kamera-App auf verschiedene Optionen zugreifen. Eine davon läuft unter der Bezeichnung „Hyperlapse“. Was versteht man darunter und wie wirkt sich das auf die Aufnahmen aus

„Hyperlapse“ ist eine Funktion für Videos. Die Funktion gibt es nicht exklusiv bei Samsung-Smartphones, sondern in Kamera-Apps vieler weiterer Hersteller. Bei manchen Geräten heißt die Funktion auch „Timelapse“.

Hyperlapse in der Kamera-App: So funktioniert es

Die Hyperlapse-Funktion lässt sich für den Video-Modus in den Kamera-Optionen aktivieren. Dazu wischt ihr in der Kamera-App über die Leiste am unteren Bildschirmrand oder tippt rechts oben auf den Pfeil, um die verschiedenen Möglichkeiten einzublenden. Das bringt die Option:

„Hyperlapse“ könnte man als Gegenteil eines „Zeitlupen“-Videos verstehen.

Das heißt, die Aufnahme läuft im Ergebnis im Zeitraffer ab.

ab. Aufgenommene Objekte bewegen sich dann besonders schnell.

Man kann damit eine schnelle Szene deutlich machen.

deutlich machen. „Hyperlapse“ eignet sich zum Beispiel, wenn ihr einen Wasserfall aufnehmen wollt oder das Geschehen im Straßenverkehr verbildlichen möchtet.

aufnehmen wollt oder das verbildlichen möchtet. Auch vorbeilaufende Menschenmengen oder ein langer Regenschauer lassen sich so festhalten.

oder ein langer Regenschauer lassen sich so festhalten. Mit der richtigen Beleuchtung und dem Nachtmodus der Kamera könnt ihr sogar den Verlauf des Sternenhimmels in einem Video aufnehmen, das nicht stundenlang dauert. Dazu gibt es ab dem Samsung Galaxy S22 die „Astro Hyperlapse“-Option.

Ein Hyperlapse-Video sieht zum Beispiel so aus.

Hyperlapse bei Samsung & Co: Zeitraffer-Funktion

Für das Hyperlapse-Video kann man die Geschwindigkeit auswählen. Die entsprechende Option findet ihr rechts oben im Bildschirm. Im Ergebnis sind die Videos deutlich kürzer, als die eigentliche Aufnahme gedauert hat. Ihr müsst die Kamera also über einen langen Zeitraum aktiviert lassen, um ein längeres Video zu erhalten. Je höher die eingestellte Geschwindigkeit, umso schneller wird das Geschehen in der Aufnahme wiedergegeben.

